Trump fait face à un dilemme de 2 milliards de dollars avec la vérité sociale: envisager de vendre ou persister?

Les restrictions empêchant l'ex-président Donald Trump de vendre des actions dans sa société de médias sociaux sont sur le point d'expirer jeudi après-midi.

Cela signifie que Trump – ainsi que d'autres dirigeants de Trump Media & Technology Group – peuvent vendre des actions dans l'entreprise controversée qui possède Truth Social s'ils le souhaitent.

C'est un moment important pour Trump Media, dont la valeur des actions a Significativement chuté depuis son introduction en bourse en mars.

L'ancien président est le visage de l'entreprise et son principal actionnaire. La possibilité que Trump et d'autres dirigeants vendent leurs actions a pesé sur le cours de l'action depuis plusieurs semaines.

Cependant, Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de partir, déclarant la semaine dernière aux journalistes : "Non, je ne vends pas. Non, j'aime ça." Ces commentaires ont fait bondir temporairement la valeur des actions de Trump Media.

C'est un choix difficile pour Trump, dont la participation a diminué à 1,8 milliard de dollars. Il y a seulement quatre mois, elle valait 6,2 milliards de dollars.

Même si Trump voulait se défaire de la plupart ou de la totalité de ses actions, il serait limité par la réalité. Quelqu'un qui possède 57 % des actions ne peut pas simplement appeler son courtier et vendre une quantité importante sans nuire au cours de l'action, selon Michael Stegemoller, professeur de finance à l'université Baylor.

'Totalement dépendant d'une seule personne'

Trump Media est indissociable de l'ancien président.

Non seulement Trump détient une participation majoritaire, mais ses initiales (DJT) sont le symbole boursier de l'action, et il est l'utilisateur le plus populaire de la plateforme.

"C'est une entreprise dont la valeur est si étroitement liée à une seule personne. C'est assez inhabituel ; nous n'avons même pas vu cela avec Apple et Steve Jobs", a déclaré Stegemoller.

C'est pourquoi l'annonce de Trump selon laquelle il ne vendra pas est cruciale.

"Ils pensent que je pars. C'est pourquoi ils sont à la baisse, car c'est différent si je pars. Mais je ne pars pas", a déclaré Trump aux journalistes la semaine dernière.

Révélation nécessaire

Si Trump décide de vendre certaines de ses actions, il sera tenu de déclarer cette transaction dans les deux jours ouvrables suivants.

La Securities and Exchange Commission exige des actionnaires détenant plus de 10 % des actions d'une entreprise de déposer un formulaire 4 détaillant les ventes d'actions.

Les restrictions de verrouillage, comme celles que Trump doit respecter, sont courantes dans les IPO comme celle qui a amené Trump Media en bourse au printemps.

Le but est d'éviter l'apparence que les actionnaires précoces s'empressent de partir rapidement. Ils s'engagent à ne pas vendre ou emprunter contre leurs actions pendant environ six mois.

Si les actions de Trump Media restent supérieures à 12 dollars en clôture, les restrictions de verrouillage expireront dès la clôture de la négociation jeudi.

Cependant, il y a un peu de confusion sur le moment précis où la période de verrouillage prend fin, certains suggérant qu'elle pourrait se poursuivre pendant quelques jours supplémentaires.

Les actions de Trump Media ont atteint un plus bas historique mercredi.

Quelle que soit la valeur des actions, les restrictions de verrouillage expireront au plus tard le 25 septembre.

La vente de Trump n'est pas le seul risque.

Une fois les restrictions de verrouillage levées, d'autres actionnaires peuvent également vendre leurs actions. Par exemple, les co-fondateurs Andy Litinsky et Wes Moss pourraient décider de se retirer de leurs positions. Les deux ont intenté des poursuites contre l'entreprise concernant leurs actions.

Utilisation des actions comme garantie

Une autre question est de savoir si Trump utilisera ses actions dans Trump Media comme garantie pour un prêt.

Cela lui permettrait d'éviter l'apparence de vendre ses actions directement, mais il devrait trouver un prêteur disposé à lui prêter de l'argent.

Trump devrait probablement déclarer qu'il utilise ses actions comme garantie pour un prêt, plusieurs experts juridiques ont déclaré à CNN. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des ennuis avec les régulateurs.

Le mois dernier, la SEC a infligé une amende au légendaire investisseur Carl Icahn pour avoir

