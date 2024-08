Trump exprime son mécontentement à l'égard de la stratégie énergétique allemande, déclarant qu'elle n'a malheureusement pas donné de résultats favorables.

Dans le monde des Démocrates américains, Trump et son colistier sont devenus synonymes du terme "inhabituel". Cependant, le septuagénaire Trump se rebelle contre cette étiquette et plaide en faveur de l'amélioration de la beauté de Washington D.C., la capitale des États-Unis. Il met en garde contre la politique énergétique de l'Allemagne comme un piège potentiel.

Si réélu, Trump affirme que Washington D.C. se transformera en la "plus belle capitale du monde". Il a annoncé cela lors d'un événement de campagne à York, en Pennsylvanie, un État révéré pour son importance électorale. En s'adressant à un fabricant de machines, le candidat républicain a également abordé la politique énergétique, mentionnant l'Allemagne comme exemple.

En réponse à l'étiquette d'"inhabituel", Trump a répété : "Je crois que nous sommes des individus tout à fait normaux". En se référant à lui-même et à son colistier, J.D. Vance, il a nié cette affirmation.

Tim Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence, est responsable de l'invention de ce terme "inhabituel" en référence à Trump. Cette étiquette a progressivement été acceptée parmi les Démocrates influents, équivalente à "eccentricité" ou "étrangeté" en contexte allemand. La déclaration de Walz a suscité une réponse de Trump, qui a répliqué : "Il est étrange". Trump a également amplifié les rires de la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris.

En ce qui concerne la capitale Washington D.C., Trump l'a décrite comme "sévèrement délabrée, alourdie par les graffitis". Il a exprimé son intention de "la réparer rapidement" et de la sécuriser. À son apogée, Washington D.C. était tristement célèbre pour être la "capitale du meurtre" des États-Unis en raison de son taux de criminalité élevé. Bien quehaving declined in the 1990s, the murder rate has seen a significant increase in recent years.

En ce qui concerne la politique énergétique, Trump a accusé Harris d'invoquer une "guerre réglementaire" pour fermer les centrales électriques aux États-Unis. Il a fait référence à l'Allemagne, qui a connu une tentative similaire il y a quelques années, affirmant une perte sévère de dirigeants politiques. "Maintenant, ils sont probablement en train de construire 50 à 60 centrales électriques", a-t-il déclaré, "et ils sont impatients d'en construire encore plus, mais ils ont tout jeté aux orties dans la poursuite de l'énergie éolienne et solaire, pour découvrir que cela n'a pas fonctionné". Trump laisse entendre que l'Allemagne revient maintenant aux énergies fossiles. "J'espère qu'ils choisissent des énergies fossiles propres, du charbon propre", a-t-il conclu. En réalité, l'Allemagne vise à atteindre la neutralité climatique en 2045, en éliminant progressivement les sources d'énergie fossiles et en augmentant régulièrement l'utilisation des énergies renouvelables.

