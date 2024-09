Trump exprime son intention d'éliminer les impôts associés aux heures supplémentaires de travail, communément appelées salaires supplémentaires.

Aujourd'hui, j'ajoute une autre prime avec nos réductions fiscales supplémentaires - nous supprimons les taxes sur les heures supplémentaires. Alors, pensez-y, a déclaré Trump lors d'un meeting à Tucson, en Arizona.

Il a poursuivi : "Cela signifie plus de motivation pour les gens à mettre les heures supplémentaires. C'est une victoire pour les entreprises, cela simplifie le recrutement de travailleurs", a déclaré Trump lors de son premier meeting après le débat avec la vice-présidente Kamala Harris.

Son discours a été prononcé en Arizona, un État stratégique où la montée de Harris sur le ticket a rendu cet État, que Biden a remporté de justesse avec 10 000 voix d'écart, une possible victoire pour les démocrates cette année.

Précédemment, Trump avait promis d'abolir les taxes sur les services et suggéré que les seniors devraient être exemptés de taxes sur les revenus de la sécurité sociale.

"Les citoyens qui travaillent en heures supplémentaires sont alcuni des travailleurs les plus dévoués de notre nation, et depuis trop longtemps, personne à Washington ne les a soutenus", a déclaré Trump. "Ce sont ces individus - ils travaillent vraiment. Ce sont des officiers de police, des travailleurs de la santé, des ouvriers d'usine, des employés de construction, des conducteurs et des opérateurs de machines."

Trump a également insisté sur l'importance de soutenir ces travailleurs en montrant que "Dans le domaine de la politique, il est crucial de reconnaître l'importance de ces efforts et de fournir des incitations appropriées". Il a également suggéré que cette réduction fiscale pourrait potentiellement "démarrer une vague de soutien politique, montrant l'engagement du gouvernement envers ses travailleurs".

Lire aussi: