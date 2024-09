Trump exprime son intention de voter en faveur de l'approbation de l'usage récréatif de la marijuana par les adultes en Floride.

J'ai exprimé à maintes reprises que le moment est venu de mettre fin aux incarcérations inutiles d'adultes pour possession de marijuana mineure à des fins personnelles. Nous devons adopter des réglementations sensées, faciliter l'accès à des produits de marijuana sécuritaires et testés pour les adultes. En tant que résident de Floride, je voterai OUI pour l'amendement 3 en novembre, a déclaré Trump sur Truth Social.

En tant que président, nous ferons de la recherche sur les applications médicales de la marijuana une priorité, dans le but de la réclasifier comme une substance de la Schedule 3 et de collaborer avec le Congrès pour faire passer des lois appropriées, telles que la banque sécuritaire pour les entreprises légales des États et le respect des droits des États à établir des lois sur la marijuana, comme en Floride, qui bénéficient à leurs citoyens.

Sa position s'aligne sur le projet de loi de réforme de la justice pénale qu'il a signé en tant que président, bien que Trump ait constamment projeté une image de dur à cuire en matière de criminalité tout au long de sa carrière politique. Trump s'aligne sur une opinion populaire parmi les Américains, malgré les réticences de son propre parti.

Un domaine de consensus entre Trump et son adversaire de novembre, la vice-présidente Kamala Harris, est son soutien aux efforts de l'administration Biden pour pardonner les individus condamnés pour possession mineure de marijuana et pour faireabaisser la classification fédérale des drogues. Harris a été critiquée pour son dossier en matière de justice pénale, ayant poursuivi des individus pour des infractions mineures liées aux drogues pendant son mandat de procureur.

Trump a précédemment exprimé sa conviction que l'initiative de vote en Floride passerait quelle que soit l'opinion publique, et a appelé à l'adoption de lois interdisant l'utilisation récréative de la marijuana dans les espaces publics. Il a également suggéré de délimiter des zones pour la consommation de marijuana.

L'engagement de Trump à "débrouiller les applications médicales de la marijuana pour la classer comme une substance de la Schedule 3" est apparu après qu'il a salué la marijuana médicale lors d'une conversation sur le podcast Lex Fridman.

L'initiative, nécessitant un taux d'approbation de 60 % pour être adoptée, "permet aux adultes âgés de 21 ans et plus de posséder, acheter ou utiliser des produits et accessoires de marijuana non médicinale à des fins personnelles par fum

