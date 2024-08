Trump exprime son intention de voter contre les licenciements post-momentum.

Trump, résidant en Floride, est sur le point de voter contre la possibilité de renverser l'interdiction de l'État sur les avortements au-delà de la sixième semaine de grossesse dans un référendum à venir. Toutefois, la veille, il y avait des indices qu'il pourrait voter "oui" au scrutin.

La proposition en Floride vise à autoriser les avortements jusqu'au point de viabilité fœtale. Ce terme médical indique si une grossesse est susceptible de se dérouler normalement ou si un fœtus pourrait survivre en dehors de l'utérus. Cela se produit généralement autour de la 23ème ou 24ème semaine, soit environ six mois.

Dans une discussion avec Fox News le vendredi, l'ancien candidat républicain à la présidentielle et ex-président Trump a déclaré que six semaines étaient trop tôt. Il a également commenté : "D'un autre côté, les démocrates sont excessivement radicaux", et a continué de propager des informations trompeuses sur les avortements tardifs qu'il avait précédemment soutenues. Trump s'oppose à l'idée de permettre les avortements jusqu'au neuvième mois, déclarant : "C'est pourquoi je voterai 'non'".

Éclaircir la confusion

Les partisans anti-avortement ont critiqué Trump pour avoir semblé suggérer lors d'une interview jeudi qu'il pourrait soutenir la proposition de la Floride et s'opposer à la règle des six semaines. "Je voterai pour plus de six semaines", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé au sujet du référendum. L'équipe de campagne de Trump a ensuite clarifié que ses commentaires n'indiquaient pas sa position, mais exprimaient simplement son point de vue selon lequel six semaines étaient trop tôt.

La rivale politique de Trump, Kamala Harris, a réagi à ces propos. "Avec ces récents commentaires de Donald Trump, il est clair que sa position sur l'avortement est définie par une interdiction extrême qui s'appliquerait même avant que molte

Lire aussi: