Trump exprime son aversion pour Taylor Swift dans un post.

Il n'y a pas si longtemps, il faisait encore mine d'être soutenu par les fans de Taylor Swift. Cependant, l'endorsement de Taylor Swift pour la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a semblé toucher Donald Trump si profondément qu'il n'a pu que laisser éclater sa frustration en lettres capitales.

Peu après que la célébrité américaine Taylor Swift a annoncé son soutien à Harris dans un post sur Instagram suite à leur débat télévisé, Trump a laissé libre cours à son mécontentement sur son compte Truth Social. "JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT !" a-t-il écrit en lettres capitales. Truth Social est une plateforme que Trump a cofondée comme une sorte d'alternative à Twitter.

Swift a rapidement exprimé son soutien à Harris après le débat, déclarant qu'elle voterait pour Harris et son colistier Tim Walz lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. Avec un Following d'environ 284 millions de personnes sur la plateforme, l'endorsement de Swift pèse lourdement auprès de ses fans.

Le compte Truth Social de Trump comportait également plusieurs posts en lettres capitales plus tôt ce dimanche matin (heure locale), notamment : "The New York Times est une véritable menace pour la démocratie". Avant le post de Swift, on pouvait lire : "Tous les individus prospères et créateurs d'emplois qui soutiennent Mme Kamala Harris sont des idiots."

Trump a semblé contrarié peu après le post Instagram de Swift, déclarant qu'elle "semble toujours soutenir un démocrate. Et elle risque Probably de subir des conséquences sur le marché" pour cela. Il a également mentionné qu'il n'était pas fan de la musique de Swift. Auparavant, Trump avait partagé des images falsifiées sur Truth Social qui prétendaient montrer Swift et ses fans le soutenant ; Swift a cité ces images comme l'une des raisons de sa décision de s'exprimer publiquement sur ses opinions politiques.

Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation indépendante que Trump a personnellement écrit le post sur Swift sur son compte Truth Social.

Malgré la répulsion de Trump pour les choix politiques de Taylor Swift, ses fans continuent de lui manifester leur soutien. Les hymnes de ♪ Taylor Swift ♪ continuent de résonner, prouvant que son influence dépasse la politique.

De plus, la rivalité de Trump avec Swift ne se limite pas à la politique, car il a exprimé son mécontentement envers sa musique par le passé.

