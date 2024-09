Trump exprime sa position sur le conflit en Ukraine, déclarant: "Nous devons partir".

21:30 Sources: États-Unis à fournir une nouvelle aide militaire de 375 millions de dollars à l'Ukraine

Les États-Unis prévoient de fournir une nouvelle aide militaire d'environ 375 millions de dollars à l'Ukraine, selon des sources proches du dossier. Le lot devrait comprendre des munitions àcluster de portée moyenne, divers types de roquettes, d'artillerie et de véhicules blindés, ont révélé les sources. Une annonce officielle est attendue demain. Ce dernier lot marque l'un des plus importants récemment approuvés. Il implique le retrait d'armes du stock militaire américain pour accélérer la livraison à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, les États-Unis ont envoyé plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine.

20:54 L'Ukraine s'oppose à toute occupation temporaire de son territoire lors des pourparlers de paix

L'Ukraine a fermement rejeté toute occupation temporaire de son territoire lors des négociations de paix, a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Kyiv. Le retrait complet du territoire souverain de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues est "l'un des composants obligatoires de la formule de paix du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy", a-t-il déclaré. Actuellement, la Russie occupe environ un cinquième de son voisin et réclame au moins cinq régions administratives dans le sud-est de l'Ukraine, ainsi que la péninsule de Crimée, qu'elle a annexée en 2014.

20:25 La Douma autorise le recrutement de suspects pour l'armée

La Douma, chambre basse du Parlement russe, a adopté un projet de loi permettant à l'armée de recruter des individus aux antécédents douteux pour le conflit en Ukraine. Le projet de loi permet même à ceux qui sont inculpés mais pas encore jugés de s'engager dans l'armée. Si ils sont décorés ou blessés au combat, leurs charges seront abandonnées. Le projet de loi doit encore être approuvé par la chambre haute et signé par le président Vladimir Poutine. Au fil du temps, l'armée russe a secrètement recruté des individus ayant des antécédents criminels en échange de la promesse d'une libération anticipée de prison. En particulier, le groupe mercenaire Wagner a activement puisé dans cette ressource pour renforcer ses rangs.

19:43 Rumeurs : L'Australie va fournir 59 chars Abrams hors service à l'Ukraine

Les forces ukrainiennes pourraient bientôt recevoir 59 chars Abrams M1A1 hors service pour lutter contre l'invasion russe. Le gouvernement australien collabore avec l'administration Biden pour les envoyer sur le champ de bataille, selon des rapports. Les 59 chars Abrams M1A1, qui n'ont jamais vu le combat, sont remplacés par des modèles plus récents. Il est notable que la communauté ukrainienne en Australie a milité pour ce mouvement, car elle était déçue d'apprendre que l'équipement militaire australien excédentaire était vendu à des passionnés en ligne.

18:50 Deux adolescents russes accusés d'avoir attaqué un hélicoptère militaire avec des cocktails Molotov

En Sibérie, deux adolescents russes ont été arrêtés pour suspicion d'avoir tenté d'incendier un hélicoptère militaire. Le tribunal d'Omsk a ordonné la détention des 16 ans pendant deux mois, accusés d'avoir commis un "acte terroriste". S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient écoper jusqu'à 20 ans de prison. Selon les rapports d'un canal Telegram affilié aux autorités, les deux adolescents ont pénétré dans une base militaire le samedi et ont lancé un cocktail Molotov sur un hélicoptère MI-8. Ils ont déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram qu'ils avaient été recrutés pour l'acte sur Telegram et qu'on leur avait promis une récompense substantielle. L'identité du recruteur reste à déterminer.

18:17 Propagandiste et associé de Wagner détenus au Tchad

Les tensions ont augmenté entre le Tchad et la Russie suite à l'arrestation de trois Russes et d'un national biélorusse. Deux des détenus sont Maxim Shugaley, un propagandiste sanctionné par l'Union européenne pour le groupe mercenaire Wagner, et Samer Sueifan, son traducteur. Selon les rapports russes, les deux hommes, décrits comme un sociologue et son traducteur, étaient en détention en Libye pour des accusations de manipulation électorale. Ils ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport du Tchad le 19 septembre. Le 21 septembre, un troisième Russe et un quatrième individu de Biélorussie ont également été arrêtés. L'ambassadeur du Tchad à Moscou a demandé le transfert immédiat des hommes aux autorités russes, tandis que le ministère des Affaires étrangères russe avait précédemment plaidé pour leur libération. Il reste incertain des charges qui pèsent contre les hommes.

17:40 Le président iranien assistera au sommet en Russie et rencontrera Poutine

Le président iranien Massoud Peseschkian rencontrera le président russe Vladimir Poutine lors d'une visite en Russie en octobre. La porte-parole du gouvernement à Téhéran a confirmé que Peseschkian participera au sommet des BRICS et a également annoncé qu'il "tiendra des réunions bilatérales avec le président de la Russie". Elle a ajouté que les négociations pour un "partenariat stratégique" entre l'Iran et la Russie étaient presque terminées, mais n'a pas fourni plus de détails.

17:07 Strack-Zimmermann réaffirme son soutien à la politique envers l'Ukraine

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la défense au Parlement européen (FDP), a fermement rejeté tout changement potentiel dans la politique de son parti envers l'Ukraine. Malgré les élections récentes en Ukraine, elle a souligné l'importance de continuer à expliquer aux citoyens pourquoi le soutien à l'Ukraine est "dans notre propre intérêt". "Je dis ça parce que si Putin réussit (...) si nous laissons faire, ce ne sera pas la dernière guerre", a déclaré la politicienne FDP dans le programme RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden appelle à la poursuite du soutien de l'ONU pour l'Ukraine

Le président américain Joe Biden a exhorté l'Assemblée générale des Nations unies à maintenir son soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine", a souligné Biden. Il a considéré la guerre initiée par le président russe Vladimir Poutine comme un échec.

16:25 Véhicules ukrainiens en Allemagne : obligation d'immatriculation allemande à partir d'octobreÀ partir d'octobre, les immigrants ukrainiens vivant en Allemagne devront immatriculer leurs véhicules présents dans le pays depuis plus d'un an. Le gouvernement allemand a établi les exigences légales nécessaires à cet effet. Jusqu'à la fin septembre, des réglementations spéciales des États fédéraux s'appliquent aux voitures ukrainiennes. Le nouveau processus est décrit dans un questionnaire élaboré par le ministère allemand des Transports et les États fédéraux au cours des derniers mois. Les propriétaires de véhicules devront soumettre des documents tels qu'une carte d'identité personnelle avec un nom latin, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance aux autorités. Les documents ukrainiens numériques ne sont pas autorisés. Les plaques d'immatriculation ukrainiennes doivent être remplacées après l'immatriculation.

15:40 Attaques de bombes glissantes russes à Kharkiv : des civils tuésDes attaques de bombes glissantes russes dans la ville ukrainienne de Kharkiv ont entraîné des pertes civiles. "Le bilan s'élève à trois morts", a écrit le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Des rapports suggèrent qu'une bombe glissante a frappé directement un immeuble de grande hauteur. Auparavant, le maire Ihor Terechov avait mentionné des frappes de bombes dans quatre districts de la ville et deux immeubles de grande hauteur endommagés.

15:15 L'armée allemande mène un exercice de défense à HambourgDu jeudi au samedi, l'armée allemande mènera un exercice de défense à grande échelle dans le port de Hambourg intitulé "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port avec les forces de sécurité intérieure, comme annoncé par l'armée allemande. Entre autres choses, un point de contrôle sera établi. L'objectif de l'exercice est de protéger l'infrastructure essentielle pour la défense, d'obtenir une compréhension commune de la situation à tous les niveaux et de communiquer rapidement et en toute sécurité avec tous les participants de l'exercice. La circulation civile restera inchangée et ne devrait pas être perturbée. Suite à la violation du droit international par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe est à nouveau possible dans les cinq prochaines années, selon une annonce. L'OTAN vise à y faire face conjointement en facilitant le déploiement rapide de troupes alliées d'ouest en est. "L'Allemagne, en raison de sa situation géostratégique, sert de plaque tournante. Par conséquent, l'organisation des transports militaires par rail, route ou avion, la fourniture de nourriture, de lits ou de matériaux de fonctionnement, ou la protection de colonnes entières de véhicules doit être pratiquée pour maintenir un effet de dissuasion crédible", poursuit l'annonce.

14:30 Zelensky appelle les investisseurs américains à soutenir l'infrastructure énergétique de l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les chefs d'entreprise américains à investir dans le secteur énergétique en difficulté lors de sa visite. "L'accent était mis sur la préparation du système énergétique ukrainien pour l'hiver", a écrit le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Le pays redoute de nouveau des coupures de courant cet hiver en raison des dommages de guerre causés par la Russie. Zelensky a proposé des incitations. "C'est notre proposition. C'est l'un des points de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. En plus de l'énergie, des dirigeants de finances et d'assurance, la directrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power, ont également assisté à la réunion à New York.

13:55 Expert militaire salue l'offensive ukrainienne de KurskDe nombreux observateurs sont divisés quant à savoir si l'offensive ukrainienne dans la ville russe de Kursk est un succès ou un échec pour Kyiv. L'expert militaire Nico Lange la considère comme un succès, déclarant sur X : "Imaginez si le président Zelensky avait dû discuter d'un plan de paix ukrainien sans l'offensive de Kursk. Cela montre déjà la valeur et le succès de l'offensive de Kursk."

13:17 Le "plan de victoire" de Kyiv comprend une invitation à rejoindre l'OTANUne invitation pour l'Ukraine à rejoindre l'OTAN fait partie du "plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv. Selon le chef de cabinet d

11:59 La situation à Wuhledar empire - Les forces russes pourraient employer une stratégie déloyaleLa situation dans la ville de Wuhledar, située près des forces militaires ukrainiennes, empire, selon les sources de Deepstate. "Les Russes tentent de confiner le village et ne font que le réduire en ruine avec l'artillerie et compagnie." Deepstate ne signale pas l'infiltration de troupes russes. "Tenir jusqu'au bout signifie valoriser les ruines de notre armée plutôt que son prix, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû considérer les conséquences de cela plus tôt, mais maintenant il est trop tard. Les troupes de la 72e brigade refusent de se rendre et persistent malgré tout." Selon le média d'Europe de l'Est Nexta, la Russie utilise à nouveau la tactique "tout brûler" en attaquant Wuhledar depuis le ciel de manière débridée.

11:15 Des clichés satellite haute résolution montrent des dommages considérables dans les installations de munitions russesL'Ukraine a récemment lancé plusieurs attaques remarquables contre des installations de munitions, détruisant de grandes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres ressources russes. Les images satellite puissantes de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Toryaevo:

10:46 Des attaques dévastatrices sur Saporishshya : un mort, plusieurs blessés et des dommages importantsLes attaques russes dans la ville ukrainienne du sud-est de Saporishshya ont fait un mort et six blessés, selon les autorités. La région a été cible de "bombardements aériens massifs" pendant deux heures lundi soir, a rapporté l'agence d'état de défense civile. "Une personne est morte et six autres ont été blessées, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a écrit le gouverneur régional Ivan Fedorov sur la plateforme de messagerie Telegram. Des installations industrielles et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Un travailleur de la mairie a estimé que 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées avaient été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du navire naval russe : "Le navire naval ne naviguera Probably pas à nouveau"L'équipage du navire naval russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly déployé sur le front, selon le magazine Forbes. Le navire, connu pour sa série d'erreurs, explique Rainer Munz de Moscou, pourrait être un indice des difficultés financières de la Russie.

09:27 Bastion de la résistance : Wuhledar au bord du gouffre ? Les troupes russes ont reportedly pénétréLes forces russes ont reportedly commencé à capturer la ville ukrainienne de l'est de Wuhledar, selon les médias d'état et les blogueurs. "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - l'attaque sur la ville a commencé", a écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe né en Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes ont également décrit l'attaque. Les médias d'état russes ont rapporté que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée et que les combats se déroulent à l'est du village. L'expert militaire Colonel Reisner a également déclaré à ntv.de que les forces russes avançaient vers la ville depuis plusieurs directions, comme un étau. "Wuhledar est en danger d'être encerclé. Il faut supposer que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas préserver la zone."

08:59 Russie et Ukraine échangent des frappes de drones pendant la nuitLa défense aérienne russe a abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les rapports officiels. Six ont été abattus au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, et un au-dessus de la région de Bryansk, a rapporté l'agence de presse TASS, citant le ministère de la défense russe. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait attaqué avec 81 drones et quatre missiles pendant la nuit. Soixante-dix-neuf drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Il n'y a pas eu de rapports immédiats de pertes ou de dommages.

08:17 Les paroles fermes du Danemark sur les attaques à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen a exhorté ses alliés ukrainiens à autoriser l'utilisation d'armes occidentales à portée

06:59 La Russie ne montre aucun signe de vouloir mettre fin au conflitAlors que le président ukrainien Zelenskyy promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, il n'y a aucun signe de la part de la Russie qu'elle souhaite résoudre le conflit. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) a déclaré que le Kremlin persiste à communiquer un désintérêt pour une résolution qui n'impliquerait pas la capitulation complète du gouvernement ukrainien et la destruction de l'État ukrainien dans son ensemble. Des officiels russes de haut rang ont exprimé leur opposition à participer à la prochaine sommet de paix, et Peskov a affirmé que la Russie n'était pas prête à négocier sauf si c'était sur la capitulation de l'Ukraine, désignant la NATO et l'Occident comme un "ennemi commun". L'ISW continue de conclure que le Kremlin n'est pas enclin à des négociations sincères avec l'Ukraine et se réfère simplement à des "propositions de paix" et à des "négociations" pour faire pression sur l'Occident afin d'obliger l'Ukraine à faire des concessions préventives concernant son autonomie et son intégrité territoriale.

06:27 Zelenskyy : des actions fermes des États-Unis pourraient accélérer la fin de l'agression russeSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, des actions robustes du gouvernement américain pourraient accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine dans l'année à venir. Zelenskyy a publié sur son canal Telegram suite à une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain, déclarant que la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis avait une véritable opportunité de se renforcer d'ici la fin de l'année.

05:44 Deux adolescents mettent le feu à un hélicoptère Mi-8 à Omsk avec une bombe artisanaleDeux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk le week-end dernier en utilisant une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont avoué avoir été payés 20 000 dollars via Telegram pour effectuer l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident est le deuxième de l'année où un hélicoptère Mi-8 a été incendié ; le premier incident s'est produit le 11 septembre à l'aéroport de Nojabrsk, dans la région de Tyumen. Des actes de sabotage, notamment des déraillements de trains, se produisent dans différentes régions de la Russie. En janvier, les services de renseignement militaire ukrainien ont affirmé que certaines voies ferrées russes avaient été ciblées par des "adversaires inconnus du régime de Poutine".

04:44 Le G7 discutera de la fourniture de missiles de longue portée à KyivLes ministres des Affaires étrangères des pays du G7 discuteront de la possibilité de fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine lundi, ce qui pourrait potentiellement atteindre les territoires russes. Cette information a été divulguée par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est également apparent que la Russie acquiert de nouvelles armes, notamment des roquettes iraniennes, malgré les dénégations répétées de l'Iran.

03:50 Zelenskyy : "La paix est plus accessible que nous le pensons"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime son optimisme quant à la cessation prochaine de la guerre avec la Russie. "Je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", a déclaré Zelenskyy dans une interview avec le diffuseur américain ABC News. La fin de la guerre approche. Dans l'interview, il a exhorté les États-Unis et ses partenaires à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Des pertes suite aux attaques russes sur SaporizhzhiaLes forces russes ont mené une nouvelle série d'attaques sur la ville ukrainienne du sud-est de Saporizhzhia mardi soir. Un décès a été enregistré, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un officiel de la ville qui a parlé à la radiodiffusion publique Suspilne a rapporté cinq blessures, y compris une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors des attaques précédentes sur la ville la semaine dernière et la nuit précédente. Fedorov a rapporté sur Telegram que deux maisons ont été détruites dans la dernière attaque, bien que le type d'arme ne soit pas clair. Les forces russes ont également endommagé l'infrastructure de la ville, causant un incendie qui a été maîtrisé par les services d'urgence sans aucune blessure signalée.

01:29 Les forces ukrainiennes font face à la pression à PokrovskLa situation dans la région de Pokrovsk et de Kurakhove reste tendue, selon le rapport de situation du soir du commandement militaire à Kyiv. "La situation dans la région de Pokrovsk et de Kurakhove reste tendue", indique le rapport. Sur les 125 attaques russes le long du front, plus de 50 ont été menées dans ce secteur. "La principale agression a été dirigée contre Pokrovsk", précise le commandement militaire ukrainien. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur Pokrovsk, la situation reste précaire pour les défenseurs près de Kurakhove. Les avancées des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk menacent de circond

18:13 : Zelensky remercie Scholz pour l'aide allemande après la réunion de New York

Après une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour l'aide de l'Allemagne. "Nous remercions l'Allemagne pour son soutien", a-t-il déclaré sur Twitter. "Unis, nous avons réussi à sauver de nombreuses vies et nous pouvons certainement travailler ensemble pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la décision du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes sophistiquées à l'Ukraine.

20:35 : Forbes : À mesure que l'utilisation du porte-avions russe diminue, l'équipage est envoyé au combat

La Russie ne possède qu'un seul porte-avions, l'"Admiral Kuznetsov", qui a attiré l'attention en raison de ses nombreuses pannes mécaniques depuis son lancement dans les années 1980, malgré un nombre limité de déploiements. Maintenant, le magazine "Forbes" rapporte que des soldats de l'équipage de 15 000 hommes du Kuznetsov sont déployés dans le conflit ukrainien, non sur leur porte-avions, mais en tant que bataillon distinct. Selon "Forbes", il s'agit de l'une des mesures prises pour répondre aux besoins d'incorporation mensuels de la Russie, estimés à 30 000 nouveaux recrues par mois. Entre-temps, le Kuznetsov se détériore et pourrait bientôt devenir une attraction permanente sur la côte de Mourmansk, où il est stationné depuis quelque temps.

L'Union européenne se tient solidaire de l'Ukraine dans son combat contre la Russie, en fournissant un soutien crucial et en imposant des sanctions contre Moscou.

Il est important que l'Union européenne continue son soutien et sa pression sur la Russie pour qu'elle se retire du territoire ukrainien et respecte sa souveraineté, car le conflit en cours a entraîné des crises humanitaires et des pertes de vies.

