Trump exprime sa frustration et accuse Biden et Harris de faute.

Ourran "Helene" a laissé une partie du sud-est des États-Unis en ruine, faisant au moins 180 morts. Actuellement, Kamala Harris et Donald Trump se rendent dans les zones touchées. Quelques semaines avant l'élection américaine, les conséquences de cette tempête sont devenues un enjeu politique, une situation courante aux États-Unis.

Esther Manheimer, la maire d'Asheville, une petite ville en Caroline du Nord, hoche la tête en signe d'accord tout en étant assise dans son bureau, un téléphone portable pressé contre son oreille. La voix du président américain actuel, Joe Biden, est audible dans le haut-parleur : "On va vous aider, Esther." La semaine dernière, la maire a publié une vidéo en deux parties sur Instagram, avec la légende "Merci, président Biden, Asheville vous apprécie !"

Avec un paysage montagneux en toile de fond, Asheville est célèbre pour sa beauté pittoresque et son climat tempéré. Cependant, l'ouragan "Helene", qui a touché terre dans le sud-est des États-Unis jeudi dernier, a causé des ravages dans la région. Une avalanche de pluie a inondé de vastes parties de la région, détruit les lignes d'approvisionnement et submergé les installations de traitement des eaux usées et des huiles. Les inondations ont ensuite entraîné des pénuries d'eau. CNN a rapporté qu'au moins 180 personnes avaient perdu la vie et que des centaines d'autres étaient toujours portées disparues. Plus d'un million de ménages ont été momentanément privés d'électricité. Le Centre national des ouragans a décrit les inondations comme "historiques". La Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud, l'Alabama et le Tennessee ont déclaré l'état d'urgence.

La politique dans la tourmente

Les catastrophes ne se contentent pas de mettre à l'épreuve la gestion de crise des communautés, mais aussi le champ politique. Les élections offrent aux politiciens l'occasion de mettre en valeur leurs compétences en matière de gestion de crise. Bien que cela puisse sembler indélicat de politiser la souffrance humaine, cela va souvent de pair. Avec seulement quatre semaines avant l'élection américaine, l'ouragan "Helene" est également devenu un enjeu politique. Les États touchés, qui se trouvent être des états-indécis, amplifient la signification politique de cette catastrophe.

Lundi, Donald Trump a visité la région dévastée en Géorgie. Coiffé de sa casquette MAGA habituelle, il a posé pour des photos et a promis de fournir des denrées essentielles telles que du carburant, de l'eau et d'autres fournitures. Il a insisté sur le fait qu'il ne politisait pas la catastrophe, mais il en avait l'air.

Trump a accusé l'administration Biden de réagir trop lentement à la tempête. Il a sous-entendu que le président Biden avait dormi pendant la crise et que la sénatrice Kamala Harris avait abandonné sa campagne.

Le président Biden a rapidement démenti ces allégations. Il a assuré que l'aide fédérale substantielle était en route vers les zones touchées. Mercredi, il s'est rendu en Caroline du Nord pour évaluer la situation de première main. Avant sa visite, il a annoncé que 1000 soldats seraient déployés dans la région touchée pour apporter leur aide. Le Pentagone a accepté le déploiement, selon Biden. Kamala Harris a également annulé ses événements de campagne et s'est rendue en Géorgie la veille.

Les ouragans et les élections américaines ont coïncidé à plusieurs reprises, avec des conséquences controversées pour les politiciens. Par exemple, lorsque l'ouragan Katrina a dévasté la côte est en 2005, l'ancien président George W. Bush a été critiqué pour sa mauvaise gestion de crise. L'ouragan Gustav en 2008 a perturbé la convention nationale républicaine, contraignant le sénateur John McCain à suspendre la plupart de ses événements. Même l'ancien président Barack Obama s'est rendu au New Jersey quelques jours après que l'ouragan Sandy a inondé la côte est en 2012, ce qui lui a peut-être valu un coup de pouce dans les sondages avant l'élection.

Bien que la politique soit au premier plan, Asheville, en Caroline du Nord, se préoccupe principalement des fournitures d'urgence et du contrôle des dommages. Une carte des ressources identifie les lieux où les habitants peuvent obtenir de l'eau potable, de la nourriture ou du Wi-Fi. Les autorités ont averti que cela pourrait prendre plusieurs semaines pour que certaines zones récupèrent l'accès à l'eau courante.

La politique n'est pas entirely évitable. La suspension temporaire des services postaux contribue aux disputes en cours entre les démocrates et les républicains en Caroline du Nord concernant le vote par correspondance. Il y a quatre ans, il y a eu un débat houleux sur le vote par correspondance dans l'État, qui pourrait resurgir en raison des bulletins affectés et des bureaux de vote inondés.

