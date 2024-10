Trump exprime l'existence de nombreux individus génétiquement inférieurs au sein de notre nation en ce moment.

Donald Trump continue ses critiques envers les immigrants. Lors d'une émission de radio, l'ancien président tient à nouveau des propos racistes. Il se vante également de sa popularité auprès des personnes juives.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a poursuivi sa rhétorique négative envers les immigrants, affirmant cette fois-ci qu'ils apportent "des traits négatifs" dans le pays. Lors d'une interview avec WABC radio, Trump a accusé son adversaire démocrate, Kamala Harris, de laisser entrer "des milliers de criminels" dans le pays grâce à ses politiques migratoires. Beaucoup d'entre eux vivent désormais "calmement" aux États-Unis, a déclaré l'ancien président. "Je pense que c'est dans leur nature", a-t-il déclaré à l'animateur Sid Rosenberg. "Nous avons beaucoup de traits négatifs dans notre pays en ce moment."

Le candidat politique connu pour sa rhétorique anti-migrants forte a avancé cette affirmation à presque tous les événements de campagne, et a promis d'ordonner des expulsions massives s'il était réélu. L'immigration et la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où de nombreux immigrants clandestins entrent dans le pays, sont des sujets majeurs de cette campagne électorale. Pendant son premier mandat (2017-2021), Trump avait annoncé qu'il construirait un mur le long de la frontière de 3 000 kilomètres avec le Mexique, qu'il n'a jamais terminé.

"Ils sont tous pour Trump"

Trump a également déclaré lors de l'interview qu'il était très populaire auprès du peuple israélien, au point de considérer se présenter aux élections de Premier ministre. "Je pourrais me présenter aux élections de Premier ministre, bien que Bibi se débrouille mieux pour le moment", a déclaré le septuagénaire, faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le républicain a affirmé que les "juifs ultra-conservateurs" le soutiennent aux États-Unis. "Ils sont tous pour Trump, tous, 100 %, parce que j'ai fait des choses qu'ils comprennent." Il a également mentionné qu'il se portait bien à New York, "avec les personnes juives de New York, j'ai entendu dire que je me portais bien". En juillet, Trump avait tenu des propos similaires sur l'émission de Rosenberg, accusant la vice-présidente Harris, dont le mari est juif, de ne pas aimer les personnes juives.

Avec seulement quatre semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre, Trump et Harris sont à égalité dans de nombreux sondages. Le résultat de l'élection pourrait être déterminé par quelques États clés où l'issue est très serrée.

Malgré ses critiques envers les immigrants, Donald Trump affirme avoir un solide soutien auprès des communautés juives aux États-Unis. De nombreux juifs ultra-conservateurs le soutiennent prétendument en raison de ses politiques, comme Trump l'a mentionné lors de son interview sur WABC radio. De plus, les migrants continuent d'être un sujet important de la campagne de Trump, avec ses promesses de politiques migratoires plus strictes et d'expulsions massives.

