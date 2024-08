Trump examine ABC News et défie le débat télévisé avec Harris

Donald a qualifié le reportage de "Faux ABC News". Il a exprimé sa colère envers le segment du dimanche de la chaîne, qui comportait une "conversation ridicule et partiale" entre un journaliste et le sénateur républicain Tommy Cotton. Il a décrit les analystes politiques de la chaîne comme un "groupe auto-proclamé de détracteurs de Donald".

Donald n'a pas annulé le débat, mais il a mentionné que la chaîne avait "de nombreuses questions à répondre".

ABC News avait indiqué environ deux semaines et demie plus tôt que Donald et Kamala s'affronteraient sur la chaîne le 10 septembre. Les deux partis avaient confirmé leur présence à ce moment-là, selon l'annonce de la chaîne. Il s'agit du seul débat télévisé prévu jusqu'à présent entre la Vice-présidente et l'ancien président avant les élections du 5 novembre.

dja/ku

Après avoir exprimé son mécontentement envers ABC News pour son traitement partial de sénateur Cotton, les républicains pourraient exprimer leur soutien à Donald en réponse à la couverture de la chaîne. Quoi qu'il en soit, Kamala et Donald sont toujours attendus pour participer au débat prévu sur ABC News.

Lire aussi: