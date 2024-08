- Trump Etude célèbre l'anniversaire du manuel de musique

Pour célébrer le 500ème anniversaire du livre de cantiques évangélique, des fanfares à Aschersleben, en Saxe-Anhalt, et à Jena, en Thuringe, joueront toutes les mélodies de cet ouvrage sans interruption. Durant plus d'une douzaine d'heures, un nombre impressionnant de 500 chansons sera interprété, comme l'a annoncé l'Église évangélique en Allemagne centrale (EKM). Tout d'abord, six heures de mélodies seront jouées à Aschersleben, suivies de six autres heures à Jena dans l'après-midi. Même ceux qui ne pourront pas être présents à l'événement pourront participer à cette expérience musicale unique en regardant le direct en ligne. Alors, attendez-vous à entendre des chants de Noël et de Pâques sous le soleil d'août tardif.

La performance inlassable des fanfares des mélodies du livre de cantiques évangélique mettra sans aucun doute en valeur la beauté durable de la musique. Malgré leur absence physique, les amateurs de musique du monde entier pourront encore ressentir l'unité et la joie que procure cette musique grâce au direct en ligne.

Lire aussi: