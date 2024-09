- Trump et son adversaire Harris se mettent d'accord sur les conditions de leur confrontation télévisée.

Le réseau de diffusion américain ABC a révélé les directives pour le très attendu premier affrontement télévisé entre le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, et son opposant démocrate, Kamala Harris. Il y avait précédemment un désaccord entre Trump et Harris concernant les microphones, spécifiquement s'ils devaient être désactivés lorsque le candidat opposé parlait. Il semble qu'un consensus ait été trouvé : lors du débat télévisé du 10 septembre (heure locale/11 septembre CEST), le micro du candidat non-parlant sera coupé.

Trump obtient gain de cause sur les microphones

Dans ce cas, il semble que Harris ait cédé. Avant cela, un porte-parole de la campagne de Harris avait déclaré préférer que les microphones des deux candidats restent actifs pendant toute la diffusion. "Nous présumons que l'équipe de Trump préfère le micro coupé parce qu'ils ne pensent pas que leur candidat peut maintenir une allure présidentielle pendant 90 minutes", déclarait le communiqué.

Lors du débat entre Trump et l'ancien candidat à la présidence démocrate, le président américain Joe Biden, en juin, les microphones du candidat non-parlant étaient coupés. Les rapports suggèrent que cela a été fait par les démocrates pour empêcher Trump de interrupts constamment l'homme de 81 ans. Cependant, les analystes ont par la suite conclu que les microphones muets pouvaient avoir bénéficié à Trump, car il semblait plus composé.

Stylos, papier et eau autorisés

Trump avait exprimé des préoccupations quant à la tentative de Harris de modifier ces réglementations, impliquant potentiellement l'annulation de l'ensemble du débat télévisé. Le débat entre Trump et Biden était organisé par le diffuseur américain CNN, et maintenant c'est au tour d'ABC. L'événement sera animé par les journalistes David Muir et Linsey Davis. ABC a confirmé que les deux candidats ont accepté les règles énoncées.

Le débat durera 90 minutes, avec deux pauses publicitaires prévues. Il n'y aura pas de déclarations d'ouverture, et les remarques de clôture des candidats dureront deux minutes chacune. "Aucun accessoire ou notes pré-préparées n'est autorisé sur scène", a déclaré ABC. Harris et Trump recevront chacun un stylo, un bloc-notes et une bouteille d'eau. Chaque réponse aura deux minutes, suivie de deux minutes de riposte de l'opposition, et d'une minute supplémentaire pour les questions ou clarifications supplémentaires.

