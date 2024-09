Trump et ses partisans publient des images de chats.

L'équipe de campagne et les partisans du candidat républicain à la présidence, Donald Trump, diffusent des images synthétiques de chats et d'oies sur les réseaux sociaux. Cette action est une réponse aux allégations faites par le candidat à la vice-présidence de Trump, J.D. Vance, qui a insinué que des immigrants haïtiens illégaux dans une ville américaine spécifique volaient et consommaient des animaux de compagnie.

Des rapports ultérieurs des médias américains, citant les autorités locales de Springfield, ont affirmé qu'aucun tel incident ne s'est produit. En réponse aux allégations de Vance, le sénateur républicain Ted Cruz a publié une photo d'un chat sur la plateforme X avec la légende "Votez pour Trump pour empêcher les migrants haïtiens de nous manger". Elon Musk, milliardaire de la technologie et propriétaire de X, a partagé une image d'un canard et d'un chat, commentant "Sauvez-les".

Vance a également commenté sur X : "Récemment, mon bureau a reçu de nombreuses plaintes de résidents de Springfield affirmant que leurs animaux de compagnie ou les animaux des environs ont été enlevés par des immigrants haïtiens. Cependant, il est possible que ces histoires s'avèrent sans fondement". Depuis, divers responsables républicains ont partagé des images synthétiques de chats, y compris Trump sur sa plateforme Truth Social.

L'immigration reste un enjeu de campagne important

Sur une de ces images, Trump est représenté à bord d'un avion entouré de chats et d'oies. Il a également publié une image d'un chat tenant une mitraillette et portant une casquette MAGA. "MAGA" est un acronyme pour "Make America Great Again", servant de slogan de campagne de Trump. La députée républicaine Nancy Mace a partagé une image générée par l'IA sur X représentant Trump avec un chat sous le bras et un canard à ses côtés.

Le sujet de l'immigration pèse lourd dans la campagne. En tant que vice-président américain, Kamala Harris est responsable de ce dossier. Son opposant à l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancien président Trump, critique fréquemment Harris sur ce sujet, l'accusant d'incompétence.

Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme pour le discours politique, avec des figures républicaines comme Donald Trump et Nancy Mace partageant des images synthétiques de chats sur leurs plateformes dans le cadre du débat sur l'immigration. Elon Musk, également sur X, a rejoint la conversation en publiant une image d'un canard et d'un chat, encourageant la protection de ces animaux.

En lumière des allégations de J.D. Vance concernant les immigrants haïtiens à Springfield, le sujet de l'immigration reste au centre de la campagne, avec des figures utilisant les réseaux sociaux pour façonner la perception publique et mobiliser leurs partisans.

