"L'économie Biden est florissante," a déclaré le vice-président, se vantant des récents chiffres de l'emploi. "C'est ce que nous appelons l'économie Biden, et nous en sommes vraiment fiers."

Ce point de vue a été un sujet de controverse pour Harris depuis qu'elle a pris la tête de la course démocrate en vue des élections présidentielles de 2024.

La campagne républicaine et ses alliés ont dépensé plus de 38 millions de dollars pour diffuser cette déclaration environ 70 000 fois dans leurs publicités depuis que Harris est devenue la candidate démocrate. Ils cherchent à exploiter les préoccupations des électeurs concernant l'économie et à miner la tentative de Harris de tourner la page du passé en l'associant au bilan du président Joe Biden.

Une de ces publicités, financée par plus de 13 millions de dollars, juxtapose simplement Harris dans sa campagne de 2024, discutant des prix en hausse, avec la déclaration de 2023, sans aucun commentaire supplémentaire.

Une autre publicité similaire, soutenue par plus de 13 millions de dollars, oppose la couverture médiatique de l'inflation à la déclaration de 2023, en conservant la même approche minimaliste, une fois de plus sans aucun récit supplémentaire.

Une troisième publicité de la campagne républicaine, lancée récemment et déjà soutenue par plus de 3 millions de dollars, commence par Harris affirmant que "l'économie Biden fonctionne", suivie d'une voix off disant "Elle ne fonctionne pas", et mentionne d'autres couvertures médiatisées défavorables sur l'inflation. La publicité se termine par "Pourtant, Harris dit toujours que 'l'économie Biden fonctionne'. Non, elle ne fonctionne pas", suggérant que Harris est déconnectée de la réalité économique. Une quatrième publicité utilisant ce son a été diffusée le lendemain.

Tout au long de la campagne, les républicains et leurs alliés ont mis en place une stratégie en deux temps contre Harris - d'une part en liant l'immigration et la criminalité, et en amplifiant les préoccupations de sécurité ; d'autre part en critiquant le bilan économique Biden-Harris, en se concentrant particulièrement sur l'inflation.

La fréquence des publicités diffusant l'endorsement de Harris de "l'économie Biden" met en évidence cette stratégie, et cette part du message pro-républicain a augmenté ces dernières semaines à mesure que la campagne affine sa stratégie publicitaire pour les dernières étapes de la course.

Les publicités cherchent à tirer parti de l'avantage que les candidats républicains ont sur les questions économiques, selon les sondages, et à intensifier les préoccupations persistantes concernant l'inflation et une éventuelle récession - même si l'inflation a ralenti dans l'économie réelle et que la croissance de l'emploi a continué.

Harris et ses partisans, quant à eux, ont fait un effort conscient pour contrer ces critiques, en se concentrant également sur le message économique dans leurs publicités. La semaine dernière, la campagne de Harris a lancé une série de publicités mettant en avant son programme économique, spécialement conçu pour les États clés.

"Le coût de la vie abordable sera une priorité absolue de ma présidence. Je vais réduire le coût de l'insuline et des médicaments sur ordonnance pour tout le monde. Et je travaillerai à faire passer la première interdiction nationale de la majoration des prix des denrées alimentaires. Plus de 100 millions d'Américains recevront une réduction d'impôt. Nous allons résoudre le problème du logement aux États-Unis en construisant 3 millions de nouvelles maisons et locations pour la classe moyenne", dit Harris dans les publicités.

De plus, sa campagne a dépensé plus de 10 millions de dollars pour diffuser une publicité mettant en scène Harris déclarant : "Vous voulez des coûts et des impôts plus bas. Je crois que vous voulez progresser, pas seulement survivre - vous voulez prospérer. C'est pourquoi je promeus une 'économie de l'opportunité'."

Enfin, une des publicités phares de Harris oppose sa approche à celle de Trump. "Les plans de Trump augmenteront les coûts et les impôts pour la plupart des Américains. Nous devrions nous concentrer sur l'avenir et le rendre meilleur pour les familles comme la vôtre", dit Harris dans la publicité.

Les démocrates, y compris Biden et Harris, ont abandonné le label "l'économie Biden" dans leur message économique depuis longtemps maintenant. Pour la vice-présidente, sa position sur ce sujet reflète l'équilibre délicat qu'elle a dû trouver lorsqu'il s'agit d'endosser le bilan de l'administration, y compris lors de sa première interview en tant que candidate il y a un mois avec CNN.

"Alors vous maintenez que l'économie Biden est réussie ?" a demandé CNN's Dana Bash lors d'une discussion sur les plans économiques de Harris.

"I maintain that when we make progress," a répondu Harris avant de citer les réalisations de l'administration. "I'll say that's good progress. There's more to be done, but that's good progress."

La lutte pour savoir qui peut le mieux améliorer la situation financière des électeurs forme le fond de cette discussion. Malgré les données économiques solides, les prix sont toujours plus élevés qu'il y a quatre ans, et les taux d'intérêt sont élevés. L'inflation a marquément diminué depuis son pic en 2022, et l'économie américaine a créé 142 000 emplois en août, ce qui indique une croissance plus forte qu'un chiffre préoccupant en juillet.

Cependant, les publicités diffusées par la campagne républicaine éclairent également un défi que tous les politiques doivent affronter - ils passent des heures à rallier le public, à s'engager sur des positions et à faire des déclarations, tandis que les stratèges politiques et les publicitaires observent et attendent le moment opportun pour tirer parti. Harris, prononçant un discours dans le sud-est de DC en août 2023, ne pouvait pas prévoir le message contrasté qu'elle devrait présenter aux électeurs un an plus tard.

En réponse aux attaques républicaines, Harris a modifié son message économique, en se concentrant sur son propre programme, comme la réduction des coûts de l'insuline et des médicaments sur ordonnance, l'interdiction de la majoration des prix des denrées alimentaires, et la promotion d'une "économie de l'opportunité". (Cette phrase contient le mot 'politique')

Malgré la diminution des taux d'inflation et la forte croissance de l'emploi, la campagne républicaine continue d'exploiter l'endorsement passé de Harris de "l'économie Biden", en tirant parti de l'avantage que ses candidats ont sur les questions économiques dans les sondages. (Cette phrase contient le mot 'politique')

