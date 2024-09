Trump et ses frères lancent leur propre entreprise de crypto-monnaie

Il n'y a pas si longtemps, Donald Trump, alors qu'il n'était pas un partisan des cryptomonnaies, allant même jusqu'à les qualifier de "arnaque", a maintenant rejoint ses fils et des entrepreneurs pour lancer sa propre plateforme de cryptomonnaies. Lors d'une présentation en direct de deux heures lundi, les détails du projet ont été gardés secrets, à l'exception du fait que les utilisateurs auront la possibilité d'acheter des jetons numériques, qui leur donneront des droits de vote sur la plateforme contre des frais.

Donald Trump Jr., le fils de l'ancien président, a présenté la plateforme, World Liberty Financial, comme "le début d'une révolution financière" lors de la présentation diffusée sur X. L'objectif est de fournir des services financiers décentralisés en utilisant la technologie blockchain, ce qui pourrait potentiellement rendre les intermédiaires traditionnels comme les banques obsolètes.

World Liberty Financial prévoit de permettre aux utilisateurs d'emprunter des cryptomonnaies les uns aux autres - un service déjà proposé par de nombreuses autres plateformes.

Les principaux influenceurs du projet Trump sont Zachary Folkman et Chase Herro, des entrepreneurs en cryptomonnaies confirmés. Ils ont révélé que la plateforme utiliserait principalement des stablecoins, qui sont généralement liés à la valeur des devises traditionnelles, comme le dollar américain, offrant une résistance aux fluctuations de prix volatiles courantes sur le marché crypto.

Des jetons pour inciter la participation

Folkman a déclaré que World Liberty Financial visait à créer une plateforme conviviale pour les utilisateurs. Les dirigeants du projet ont déclaré que les acheteurs de jetons auraient la possibilité de gérer la plateforme. Au total, 63 % des jetons seront disponibles au public, 20 % seront alloués à l'équipe de fondateurs, tandis que les jetons restants seront mis de côté pour récompenser les utilisateurs.

Au cours de son mandat, Trump avait des opinions négatives sur les cryptomonnaies, les qualifiant de "arnaque". Cependant, ses points de vue ont depuis changé de manière significative : en fin juillet, l'homme de 78 ans a annoncé qu'il assumerait le rôle de "président pro-innovation et pro-bitcoin que l'Amérique mérite". En revanche, l'administration du président américain Joe Biden prône la réglementation du secteur crypto.

La plateforme World Liberty Financial permettra aux utilisateurs d'emprunter et d'emprunter d'autres cryptomonnaies en utilisant des services similaires à ceux déjà proposés par d'autres plateformes. Pour encourager la participation, la plateforme prévoit de mettre de côté des jetons pour récompenser les utilisateurs. De plus, la plateforme utilisera principalement des stablecoins, qui sont des actifs numériques backed par une devise, pour réduire l'impact de la volatilité du marché.

Lire aussi: