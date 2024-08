Trump et Harris sont engagés dans une dispute concernant des débats télévisés.

Le face-à-face initial entre Trump et Harris, les candidats, n'a pas encore eu lieu. Cependant, des remarques acerbes sont déjà échangées entre leurs équipes respectives. La faction républicaine se concentre particulièrement sur la chaîne de diffusion. Initialement, un affrontement important entre Donald Trump et Kamala Harris était prévu pour dans environ deux semaines. Cependant, les mécontentements grandissants des deux côtés font douter que le duel du 10 septembre se déroulera comme prévu.

Depuis sa propre plateforme, Truth Social, Trump a exprimé son mécontentement envers la chaîne de télévision ABC News. "À quoi bon débattre avec Kamala Harris sur cette chaîne ?", a-t-il demandé, en modifiant le nom du réseau dans son post en "ABC Mensonges".

La raison de sa vive colère remonte à une interview d'un journaliste d'ABC avec le sénateur américain Tom Cotton de l'Arkansas. Malgré une "impressionnante" performance de Cotton, le journaliste aurait traité la conversation de manière "ridicule" et "partiale". Trump accuse également plusieurs modérateurs du réseau d'avoir une partialité pro-démocrate et qualifie les experts invités sur le réseau de "série de détracteurs de Trump". Le septuagénaire considère les invités de la chaîne comme un "chorus de détracteurs de Trump".

Controverses sur les micros

Les camps des deux candidats sont également en désaccord sur les règles régissant leur seule apparition télévisée convenue jusqu'à présent. Selon un porte-parole du démocrate, Brian Fallon, parlant à Politico, le camp Harris souhaite une fois de plus modifier les règles. "Nous avons communiqué à ABC et à d'autres réseaux considérant un potentiel débat en octobre que nous pensons que les micros des deux candidats doivent rester actifs pendant toute la durée de l'émission". Il avait été convenu Previously that the microphone of the non-speaking party would be muted during the TV appearance. Cette règle s'appliquait également au duel entre Biden et Trump sur CNN en juin.

Justifiant ouvertement la demande de changement de règle, Fallon a invoqué le manque présumé d'autocontrôle de Trump. "Nous pensons que les conseillers de Trump préféreraient le micro coupé parce qu'ils ne font pas confiance à leur candidat pour gérer 90 minutes de discours présidentiel sans surveillance."

Le camp Trump a répliqué avec une pique sarcastique. "Maintenant que la campagne Harris a commencé ses préparatifs pour le débat, ils sont visiblement préoccupés par ce qu'ils perçoivent comme la performance de Harris", a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Jason Miller. Selon le porte-parole, la campagne Harris tente de modifier les règles pour éviter le débat. "Si Kamala Harris est incapable de réciter ses lignes répétées pendant 90 minutes, c'est son problème", a ironisé Miller.

Il reste incertain s'il y aura d'autres affrontements après l'engagement du 10 septembre, qui a déjà été organisé. Les deux côtés sont en désaccord sur les dates, les réseaux de diffusion et les conditions du débat depuis longtemps. Trump a récemment défié Harris de participer à une série de trois encounters. Entre autres choses, le républicain insiste sur un événement sur la chaîne conservatrice Fox News - devant un large public.

Cependant, un point est indiscutable : la rivalité entre les deux candidats à la vice-présidence. J.D. Vance et Tim Walz ont convenu d'un affrontement télévisé en octobre. Il aura lieu le 1er octobre et sera organisé par CBS.

