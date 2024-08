Trump et Harris sont d'accord pour débattre sur ABC le 10 septembre, selon le réseau

"ABC News accueillera les candidats qualifiés à la présidentielle pour un débat le 10 septembre sur ABC. La vice-présidente Harris et l'ancien président Trump ont tous deux confirmé leur présence au débat d'ABC", a déclaré le réseau dans un communiqué.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à son resort Mar-a-Lago en Floride, Trump a déclaré qu'il était "impatient" de débattre avec la vice-présidente et qu'il avait convenu de dates avec Fox News, ABC et NBC.

"Je pense qu'il est très important d'avoir des débats, et nous avons convenu avec Fox d'une date au 4 septembre. Nous avons convenu avec NBC. Accord presque total soumis à eux au 10 septembre. Et nous avons convenu avec ABC au 25 septembre", a déclaré l'ancien président.

Un conseiller senior de Trump et une source d'ABC familiarisée avec la question ont tous deux déclaré que les dates correctes convenues avec les réseaux par Trump étaient : le 4 septembre avec Fox News, le 10 septembre avec ABC et le 25 septembre avec NBC.

Trump a déclaré que "des détails mineurs" étaient encore en cours de négociation, notamment l'audience et les lieux.

"L'autre côté doit accepter les termes. Ils pourraient ou non les accepter. Je ne sais pas s'ils vont les accepter. (Harris) n'a pas fait d'interview. Elle ne peut pas faire d'interview. Elle est à peine compétente, et elle ne peut pas faire d'interview, je suis impatient de participer aux débats car je pense que nous devons rétablir la vérité", a-t-il déclaré.

CNN a contacté la campagne de Harris pour obtenir un commentaire.

Harris avait précédemment accepté le débat ABC au 10 septembre - qui avait été initialement accepté par Trump et l'ancien président Joe Biden avant que ce dernier ne se retire de la course. Plus tôt cette semaine, Trump avait déclaré qu'il ne débattrait pas avec Harris si elle n'acceptait pas de participer au débat proposé de Fox News au 4 septembre.

Une source d'ABC était confiante que le débat du réseau serait le premier entre Trump et la vice-présidente, car la campagne de Harris a indiqué qu'elle ne participerait pas au débat de Fox News.

Une source familiarisée avec les négociations de NBC a déclaré que le 25 septembre était "une des dates" proposées aux campagnes. Bien que le réseau soit en pourparlers avec les deux camps, la campagne de Harris n'a pas encore formellement accepté.

Lire aussi: