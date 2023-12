Trump et Abbott relancent l'attention du GOP sur la sécurité des frontières pour les élections de 2024

Le regain d'intérêt pour l'immigration survient à un moment politiquement sensible pour le président Joe Biden, qui négocie un accord avec les républicains du Congrès sur l'immigration et la modification de la politique frontalière - une exigence des républicains dans le cadre d'un plan d'aide d'urgence plus large qui comprendra également des fonds pour l'Ukraine et Israël.

D'ores et déjà, M. Biden est confronté à des réactions négatives de la part de ses principaux alliés progressistes en raison de sa volonté de faire des concessions sur la politique frontalière.

Les enjeux du débat sur l'immigration, qui se déroule actuellement au Capitole, dans les tribunaux et sur la piste électorale, sont énormes. Les changements parmi les électeurs latinos - qui ont évolué en faveur du GOP lors des dernières élections dans certaines régions clés - pourraient faire basculer des États comme l'Arizona et le Nevada lors de l'élection de 2024. En attendant, M. Biden doit maintenir une coalition démocrate composée de modérés préoccupés par la sécurité des frontières, de jeunes électeurs et de progressistes qui, selon les sondages, sont déjà frustrés par le président.

M. Trump a déclenché une tempête politique samedi lorsqu'il a affirmé, lors d'un discours de campagne dans le New Hampshire, que les immigrants d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie "empoisonnaient le sang de notre pays", une remarque qui a suscité des comparaisons avec le langage de l'Allemagne nazie.

Il a suivi ces commentaires en s'engageant dimanche dans le Nevada à mener "la plus grande opération de déportation de l'histoire des États-Unis".

Puis, mardi soir, dans l'Iowa, il a reconnu et rejeté les comparaisons entre son langage et le "Mein Kampf" d'Adolf Hitler, tout en réitérant ses affirmations sur les immigrants.

"C'est fou ce qui se passe. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai, ils détruisent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre pays. Ils n'aiment pas que je dise cela", a déclaré M. Trump.

Et je n'ai jamais lu "Mein Kampf". Ils ont dit : 'Oh, Hitler a dit ça'. D'une manière bien différente".

Au Texas, M. Abbott, gouverneur républicain en poste depuis trois ans, a promulgué lundi une loi qui permettra de déterminer jusqu'où les États peuvent aller pour empêcher les migrants sans papiers d'entrer sur leur territoire.

La nouvelle loi fera de l'entrée illégale au Texas un crime d'État, accordant aux forces de l'ordre locales le pouvoir d'arrêter les migrants et aux juges la possibilité d'émettre des ordonnances pour les renvoyer au Mexique. Elle a suscité des craintes au sein de la communauté latino du Texas, qui représente 40 % de la population de l'État.

L'Union américaine pour les libertés civiles a déjà intenté une action en justice, affirmant que la loi texane est inconstitutionnelle et qu'elle va à l'encontre de la législation fédérale sur l'immigration.

"Ce projet de loi va à l'encontre des principes constitutionnels fondamentaux et de la législation fédérale sur l'immigration, tout en portant préjudice aux Texans, en particulier aux communautés noires et brunes", a déclaré Adriana Piñon, directrice juridique de l'ACLU du Texas, dans un communiqué.

La Maison Blanche de Joe Biden a condamné la loi texane mardi, soulevant des doutes quant à sa légalité.

"Il s'agit d'une loi extrême qui ne rendra pas et ne rendra pas les communautés du Texas plus sûres. Ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d'un point de presse.

Elle a qualifié cette loi de "très conforme à ce que de nombreux républicains aiment faire ou ont tendance à faire, à savoir diaboliser les immigrés et les déshumaniser".

L'afflux continu de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique a exercé une pression considérable sur les ressources locales et fédérales. M. Abbott et l'administration Biden se sont opposés sur certaines mesures prises par l'État pour freiner l'immigration clandestine le long de la frontière méridionale. Dimanche, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a annoncé qu'il suspendrait temporairement les opérations aux ponts ferroviaires internationaux d'Eagle Pass et d'El Paso, au Texas, à partir de lundi, en raison d'une augmentation du nombre de migrants qui franchissent la frontière.

Les autorités frontalières ont appréhendé environ 192 000 migrants entre les points d'entrée en novembre, soit une augmentation de 2 % par rapport aux 188 000 arrestations de migrants en octobre, a déclaré Jason Owens, chef de la patrouille frontalière américaine, à CNN.

Les démocrates font part de leurs inquiétudes concernant les frontières

Ces derniers jours, les démocrates ont admis qu'ils considéraient la sécurité des frontières comme un problème.

"Nous savons tous qu'il y a un problème à la frontière. Le président le sait, les démocrates le savent et nous allons essayer de résoudre ce problème conformément à nos principes", a déclaré mardi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

En Arizona, l'un des États les plus importants du pays, la gouverneure démocrate Katie Hobbs a signé la semaine dernière un décret mobilisant la Garde nationale de l'Arizona à la frontière méridionale.

Le décret de Mme Hobbs indique que son État "a supporté le fardeau de l'inaction fédérale" en matière de sécurité frontalière.

Au cours des dernières semaines, l'administration Biden a fermé les points d'entrée aux véhicules et aux piétons à Eagle Pass (Texas), Lukeville (Arizona) et San Ysidro (Californie).

La fermeture du point d'entrée de Lukeville, selon l'ordonnance de M. Hobbs, "a conduit à une crise humanitaire incontrôlée dans la région et a mis en péril la sécurité et le commerce de l'Arizona".

Toutefois, de nombreux progressistes mettent en garde contre une réaction négative de la base démocrate si Joe Biden fait trop de concessions aux républicains dans les négociations sur la sécurité des frontières et l'aide à l'étranger.

"S'il va trop loin dans la direction de Trump, cela se ressentira dans les urnes l'année prochaine. Cela ne fait aucun doute", a déclaré à CNN le sénateur démocrate Alex Padilla de Californie.

Les démocrates ne sont pas les seuls à être divisés sur l'immigration et la sécurité des frontières.

L'affirmation de M. Trump selon laquelle les migrants "empoisonnent le sang de notre pays" a suscité des réactions négatives de la part de certains de ses rivaux pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, dont beaucoup ont également appelé à des mesures frontalières strictes.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui reproche souvent à M. Trump de ne pas avoir achevé le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, a qualifié les commentaires de l'ancien président d'erreur "tactique".

M. DeSantis a déclaré que M. Trump avait donné aux démocrates, qui sont divisés sur la question, une raison de s'en saisir et de rallier les factions disparates du parti.

"La frontière est un véritable désastre", a déclaré M. DeSantis lundi à l'issue d'un événement de campagne à Adel, dans l'Iowa. "C'est un énorme handicap pour M. Biden.

"Donner à l'opposition la possibilité d'essayer d'en faire quelque chose d'autre, je pense que c'est une erreur tactique", a-t-il ajouté.

L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a été le plus sévère dans sa condamnation des remarques de M. Trump. "Il est dégoûtant", a déclaré M. Christie dimanche lors de l'émission "State of the Union" sur CNN, tout en qualifiant les commentaires de "sifflements de chiens".

Toutefois, au Capitole, les remarques de M. Trump ont reçu relativement peu de réactions - et même quelques encouragements.

Interrogé à ce sujet, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a invoqué sa femme, Elaine Chao, ancienne fonctionnaire de Trump, qui est née à Taïwan et a immigré aux États-Unis alors qu'elle était enfant.

"Il me semble que cela ne l'a pas dérangé lorsqu'il a nommé Elaine Chao secrétaire aux transports", a déclaré le républicain du Kentucky.

Le sénateur de l'Alabama Tommy Tuberville, qui a soutenu M. Trump, a exhorté l'ancien président à se montrer "plus ferme" dans sa rhétorique à l'égard des immigrants.

"Je suis furieux qu'il n'ait pas été plus dur que cela", a déclaré M. Tuberville, "car avez-vous vu ce qui se passe à la frontière ? Nous sommes envahis. Ils nous envahissent."

Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt et Morgan Rimmer ont contribué à ce reportage.

