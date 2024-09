Trump est prêt à épouser ABC et pop star Taylor Swift.

Selon de nombreux spectateurs, Donald Trump n'a pas particulièrement brillé lors de son duel télévisé avec Kamala Harris. Depuis, l'ancien président soupçonne un complot contre lui. Il n'a pas de mots gentils pour Taylor Swift, tout comme Elon Musk qui a partagé des commentaires peu subtils.

Après son face-à-face télévisé avec sa concurrente démocrate Kamala Harris, Trump a répliqué. Sur Fox News, chaîne de droite, Trump a affirmé que l'émission était truquée. "C'était un jeu truqué, exactement comme je l'avais prédit", a-t-il déclaré sur Fox News à propos du débat de mardi soir sur ABC. Il a soutenu que chaque mot qu'il prononçait était contredit par les modérateurs, mais pas Harris.

Quant à Taylor Swift, la célèbre chanteuse pop qui a soutenu Harris sur Instagram juste après le débat, Trump n'est pas fan. Il l'a qualifiée de "pas mon genre" et de "constamment derrière un démocrate". Il pense qu'elle pourrait en subir les conséquences dans l'industrie musicale.

Même Elon Musk, supporter de Trump, a exprimé sa pensée sur Taylor Swift. "D'accord, Taylor... tu as eu gain de cause... Je défendrai tes boules de poils de ma vie", a-t-il écrit sur X. Swift s'est présentée comme une "femme sans enfant avec des chats" sur Instagram, faisant référence au candidat à la VP de Trump, J.D. Vance, qui avait qualifié les démocrates de "femmes sans enfant avec des chats" lors d'une interview en 2021.

During the heated TV exchange, Harris put Trump on the spot. She repeatedly provoked heated reactions from Trump on various topics from abortion to foreign policy. The presidential election is set for November 5th. As of now, Harris and Trump are tied in the polls.

After his less-than-stellar performance in the TV debate, Trump expressed his suspicions of a conspiracy against him to Fox News, a platform typically favored by Republicans. Despite his criticism of Taylor Swift, her endorsement of Kamala Harris during the debate drew similar displeasure from Trump, as he labeled her "not my type" and "constantly backing a Democrat."

