Trump est en train de s'opposer directement à Zelensky.

Au cours d'une réunion publique, Trump a exprimé sa perspective sur le conflit en Ukraine, mettant principalement la blame sur Zelensky. Selon lui, le leader ukrainien a échoué à négocier une trêve avec la Russie, un coût que l'Amérique a trouvé trop élevé. Parlant lors d'un meeting en Caroline du Nord, Trump a déclaré : "Nous continuons à dépenser des milliards pour un homme qui ne conclut pas l'affaire." Il a regretté les pertes humaines, déclarant : "Il y a tant de victimes. N'importe quelle affaire, même une mauvaise, aurait été préférable à ce que nous avons maintenant."

Trump a décrit l'Ukraine comme une nation laissée en ruines, au-delà de la réparation. "Il faudra des siècles pour la restaurer", a-t-il déclaré. Les fonds nécessaires pour la reconstruction sont astronomiques, même si le monde contribuait collectivement. En cas d'investiture de Harris le 5 novembre, Trump a mis en garde que les jeunes Américains seraient déployés en Ukraine, "Nous ne permettrons pas à nos soldats de périr sur le sol étranger."

Réunion avec Trump peu probable

Au cours de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Biden, en accord avec les alliés internationaux, a réaffirmé leur engagement à aider à la reconstruction de l'Ukraine. "Nous sommes là pour équiper l'Ukraine des moyens de regagner sa force et sa prospérité", a déclaré Biden, reconnaissant les ravages causés par les attaques russes. Cependant, l'économie ukrainienne s'est avérée solide.

Biden est prévu pour rencontrer Zelensky à la Maison Blanche jeudi. Zelensky a pour objectif de présenter à Biden et à la vice-présidente Harris un plan pour assurer la victoire en Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe et un règlement de paix équitable. Initialement, Zelensky avait également prévu de rencontrer Trump pendant son séjour aux États-Unis. Cependant, selon "Politico", une réunion avec Trump semble maintenant peu probable.

