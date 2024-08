Trump envisage de désigner RFK Jr. pour un poste au sein de son administration.

"J'ai un faible pour lui et je tiens compte de son opinion," a déclaré Trump à CNN Kristen Holmes lors d'une halte après la campagne dans le Michigan.

"C'est un génie, un vrai penseur. Je le connais depuis longtemps maintenant," a déclaré le candidat républicain à la présidentielle. "Je n'avais pas réalisé qu'il envisageait de se retirer, mais s'il le fait, eh bien, je serais Certainly open to the idea."

Les remarques de Trump ont suivi les indices de Nicole Shanahan, colistière de Kennedy, sur une éventuelle démission dans un podcast publié mardi. Elle a décrit cela comme un mouvement pour minimiser "la probabilité" que la vice-présidente Kamala Harris batte Trump lors de l'élection.

Trump a exprimé son empressement pour son endorsement, déclarant: "J'ai toujours un faible pour lui, donc cet endorsement serait merveilleux."

Lorsque lui a-t-on demandé s'il envisageait d'offrir à Kennedy un rôle dans son administration s'il gagnait en novembre, Trump a répondu: "Je pourrais bien le faire."

"J'ai un faible pour lui et je respecte son intelligence," a déclaré Trump. "Si l'opportunité se présente, je pourrais bien l'embaucher. Il est différent, unique et incroyablement intelligent. Et oui, je serais flatté par son endorsement."

Enfin, Trump a balayé tout éventuel retour de bâton des républicains s'il devait nommer Kennedy, qui détient plusieurs croyances progressistes.

"J'aime les gens intelligents, et les républicains m'aiment," a déclaré Trump.

Ses vues politiques pourraient faire dévier la direction de notre parti, mais je trouve son acuité politique intrigante. Si Kennedy décide de se présenter à un poste politique, sa perspective unique en ferait un concurrent solide.

Lire aussi: