Trump doit s'engager avec Zelensky au milieu de l'escalade des conflits républicains concernant l'aide à l'Ukraine.

Trump a déclaré jeudi aux reporters qu'il rencontrerait Zelensky, bien que la rencontre ait été quelque peu incertaine jusqu'à présent en raison des commentaires critiques mutuels des deux dirigeants.

Malgré l'incertitude, Zelensky pourrait avoir du mal à faire changer d'avis Trump sur le conflit Russie-Ukraine et l'aide sécuritaire des États-Unis. La rencontre est importante pour Zelensky, car elle a lieu juste avant les élections américaines de novembre. Cette semaine, il a tenté de convaincre l'administration Biden que l'Ukraine peut encore gagner la guerre si les États-Unis et d'autres pays augmentent rapidement leur aide militaire.

Trump a constamment critiqué le financement américain de l'Ukraine et affirme qu'il pourrait rapidement mettre fin au conflit entre les deux parties, qui a commencé par l'invasion injustifiée de la Russie en février 2022. Zelensky a déclaré cette semaine que Trump ne comprend pas comment mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

"Je suis ravi de le voir", a déclaré Trump jeudi. "On verra - je suis en désaccord avec lui, mais il ne me connaît pas très bien. Je suis en désaccord, mais je dirai ceci : je pense que je pourrai conclure un accord entre Poutine et Zelensky très prochainement."

Zelensky s'est rendu jeudi à la Maison Blanche aux côtés du président Biden et de la vice-présidente Harris. Biden a profité de cette occasion pour mettre en évidence les différences de points de vue sur l'Ukraine pendant la campagne électorale.

"Il y a ceux qui forceraient l'Ukraine à abandonner une partie significative de son territoire souverain, qui exigerait de l'Ukraine l'adoption de la neutralité et l'abandon des alliances de sécurité avec d'autres pays", a déclaré Harris.

Rencontrer Zelensky le lendemain de sa visite à la Maison Blanche le place au cœur d'une bataille politique américaine chauffée - cinq ans après avoir été impliqué dans un autre remue-ménage politique domestique aux États-Unis.

En effet, il s'est écoulé cinq ans depuis la dernière rencontre en personne de Trump avec Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU. La rencontre a eu lieu pendant l'enquête des démocrates de la Chambre sur l'impeachment de Trump pour avoir refusé à Zelensky une visite à la Maison Blanche et l'aide américaine tout en tentant de contraindre les Ukrainiens à enquêter sur Biden.

Trump a admis avoir eu une conversation avec Zelensky sur sa plateforme Truth Social jeudi, mais une rencontre en personne semblait peu probable plus tôt dans la semaine.

À un meeting la veille, Trump a critiqué Zelensky, l'accusant de refuser de négocier avec la Russie. C'était la critique la plus explicite de Trump sur la gestion de la guerre de Zelensky jusqu'à présent.

"Ces villes sont détruites, elles sont épuisées, et nous avons fourni des milliards de dollars à un homme qui refuse de négocier, Zelensky. Il n'y avait jamais eu de deal qu'il aurait pu faire qui n'aurait pas été supérieur à la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Vous avez un pays qui a été ravagé, et c'est difficile de le reconstruire", a déclaré Trump lors de son discours de campagne à Mint Hill, en Caroline du Nord.

Les alliés républicains de Trump au Congrès sont furieux contre Zelensky pour sa visite à une usine d munitions en Pennsylvanie avec le gouverneur démocrate Josh Shapiro. Ils estiment que sa visite dans cet État clé - qui est le foyer d'une importante population ukrainienne-américaine - avait des motivations partisanes. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a exhorté Zelensky à renvoyer l'ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis. De plus, les républicains s'opposent à ce que Zelensky décrive le sénateur JD Vance, candidat à la vice-présidence du GOP, comme "trop radical" lors d'une interview avec The New Yorker.

En ce qui concerne l'entretien de Trump, Zelensky a critiqué l'ancien président, déclarant : "Mon opinion sur Trump est qu'il ne comprend pas vraiment comment mettre fin à la guerre, même s'il peut croire qu'il le peut."

Trump est resté vague lorsqu'on lui a demandé si l'Ukraine devrait céder du territoire à la Russie pour mettre fin au conflit.

"On verra ce qui se passe", a déclaré Trump aux reporters à Trump Tower.

