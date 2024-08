Trump dit qu'il a "gagné beaucoup d'argent" donc il devrait avoir son mot à dire quand vous obtenez une réduction de taux

"Je pense que le président devrait au moins avoir son mot à dire là-dessus. Je le pense vraiment fort," a déclaré Trump vers la fin de sa conférence de presse. "J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai été très réussi. Et je pense que j'ai un meilleur instinct que, dans de nombreux cas, les gens qui seraient à la Federal Reserve - ou le président."

L'ancien président a déclaré que la Fed Chair Jerome Powell, qu'il avait nommé à ce poste en 2017, avait mal évalué le timing des hausses de taux tout au long de son mandat.

"Il a tendance à être un peu en retard sur les choses. Il est un peu trop tôt et un peu trop tard," a déclaré Trump. "Je crois que c'est vraiment une question de feeling."

Trump semble rejoindre un chœur grandissant, y compris des économistes et des participants du marché, qui croient que Powell et la Fed ont raté leur coup la semaine dernière lorsqu'ils ont décidé de ne pas baisser les taux à partir d'un plus haut de 23 ans à la fin de leur réunion de politique le 31 juillet. Deux jours plus tard, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a rapporté que l'économie américaine avait créé un nombre décevant de 114 000 emplois et que le taux de chômage avait augmenté à 4,3%.

Ce rapport sur les emplois moins bon que prévu a envoyé le marché boursier dans tous les sens, attisant les craintes que la Fed ait attendu trop longtemps pour baisser les taux. Il faut du temps pour que les hausses ou les baisses de taux produisent leur effet dans l'économie, alors bien chronométrer une décision de politique est un jeu délicat que la Fed a historiquement échoué à gagner.

Pourtant, Trump a récemment plaidé contre une baisse des taux avant l'élection, déclarant qu'une telle décision de la Fed serait un cadeau au parti démocrate. Les baisses de taux ont tendance à réduire les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, libérant de l'argent pour dépenser et stimuler l'économie. Dans la guerre de longue date de la Fed contre l'inflation galopante, elle a augmenté les taux pour ralentir l'économie et maîtriser les prix. Elle a largement atteint cet objectif.

Trump a publiquement disputé Powell depuis des années, publiant fréquemment sur les réseaux sociaux qu'il désapprouvait la décision de la Fed d'augmenter les taux dans la campagne de hausse de taux de Powell avant la Covid.

"J'ai eu des mots très forts avec lui à quelques reprises. Je me suis battu très fort contre lui. Et en fait, nous nous entendons très bien, nous nous entendons très bien," a déclaré Trump jeudi.

Trump a publiquement félicité Powell pour avoir baissé les taux à zéro en mars 2020, lorsque la Fed a effectué deux baisses de taux d'urgence extraordinaires pour empêcher l'économie de s'effondrer au début de la pandémie.

Les présidents se plaignent souvent de la politique de la Fed, mais la campagne de pression publique de Trump est à part. La Fed est conçue pour être un organe de gouvernement indépendant, libre de toute influence politique, afin qu'elle ne puisse pas être poussée à prendre des décisions émotionnelles qui pourraient perturber l'équilibre délicat de la création d'emplois et de l'inflation basse. Parfois, une banque centrale est

