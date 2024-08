Trump dit que la récompense civile est "beaucoup meilleure" que la Médaille d'honneur

Trump a louangé Miriam Adelson, mégadonatrice républicaine à qui il a décerné la Médaille de la Liberté présidentielle pendant son mandat, lors de ses propos tenus dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey.

“Miriam, j’ai vu (Sheldon Adelson, son défunt mari) assis si fier à la Maison Blanche lorsque nous avons remis à Miriam la Médaille de la Liberté présidentielle. C’est la plus haute distinction qu’un civil puisse recevoir, c’est l’équivalent de la Médaille d’Honneur du Congrès, mais en version civile. C’est même mieux, car tout le monde reçoit la Médaille d’Honneur du Congrès – ce sont des soldats. Ils sont soit dans un très mauvais état à cause des nombreuses blessures par balles, soit ils sont morts”, a déclaré Trump.

“Elle la reçoit et c’est une femme en bonne santé et belle, et elles sont considérées comme égales”, a déclaré Trump.

C’est la dernière en date des remarques désobligeantes de Trump concernant le service militaire. Au début de sa première campagne présidentielle, Trump a suscité la controverse en affirmant que le sénateur John McCain, son rival politique qui a servi comme pilote naval pendant la guerre du Vietnam et a été emprisonné pendant plus de cinq ans par les Nord-Vietnamiens, n’était pas un héros de guerre.

“I like people that weren’t captured”, a-t-il déclaré à l’époque.

En 2020, The Atlantic a rapporté que Trump avait déclaré en privé lors d’un voyage en France en 2018 qu’il ne voulait pas se rendre sur la tombe des militaires américains et avait qualifié les soldats tombés de “perdants” et de “ratés”. Trump a nié à plusieurs reprises avoir fait cette déclaration.

Trump, qui a obtenu cinq dérogations au service militaire pendant la guerre du Vietnam, a également qualifié un jour ses efforts pour éviter de contracter des maladies sexuellement transmissibles de “mon Vietnam personnel”.

Sarafina Chitika, porte-parole de la campagne Harris-Walz, a condamné Trump pour ses propos.

“Donald Trump ne sait rien du service rendu à quiconque ou à quoi que ce soit d’autre que lui-même. Pour lui, insulter les récipiendaires de la Médaille d’Honneur, tout comme il a précédemment attaqué les familles de militaires décédés, moqué les prisonniers de guerre et qualifié ceux qui ont perdu la vie au service de notre pays de “perdants” et de “ratés”, devrait rappeler à tous les Américains que nous devons à nos militaires, à notre pays et à notre avenir de nous assurer que Donald Trump ne sera plus jamais le commandant en chef de notre nation”, a déclaré Chitika dans un communiqué.

L’événement de jeudi s’est concentré sur la lutte contre l’antisémitisme, et Trump a été introduit par Adelson, qui est juive et a fait des millions de dollars de dons à l’effort de réélection de Trump. Sheldon Adelson, décédé en 2021, était également un important donateur républicain qui soutenait Trump.

