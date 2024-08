Trump désigne Robert F. Kennedy comme son conseiller "non officiel" ou confident

Avec une victoire potentielle à portée de main, Donald Trump rassemble activement un groupe pour faciliter la transition de pouvoir et identifier des candidats potentiels pour des postes clés. Parmi cette équipe figurent Robert F. Kennedy Jr., un ancien adversaire dans la course à la présidence républicaine, et l ancienne démocrate Tulsi Gabbard. Selon les informations du "New York Times", Trump prévoit de nommer ces deux individus en tant que membres honoraires de son "équipe de transition". Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Kennedy et Gabbard aient déclaré leur soutien à la campagne de Trump.

Lors d'une conversation avec l'ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson, Kennedy a confirmé sa participation à l'équipe, expliquant qu'il aiderait à sélectionner les individus qui dirigeront le gouvernement. Kennedy et Gabbard sont rejoints dans ce comité par le vice-président J.D. Vance et les fils de Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump.

Malgré une grande partie de leur vie publique passée en tant que démocrates progressistes, Trump a précédemment qualifié Kennedy de "radical de gauche fou" et de "plus libéral que n'importe quel autre démocrate". Malgré les rumeurs selon lesquelles Kennedy soutiendrait les droits à l'avortement et les environnementalistes de gauche pour sous-miner son appel aux soutiens de Trump, il s'est finalement présenté en tant que candidat indépendant.

Ces dernières semaines, Gabbard, ancienne congressiste qui a quitté le parti démocrate après sa candidature infructueuse à l'élection présidentielle de 2020, a travaillé informellement pour préparer les événements de la campagne de Trump. Le lundi, elle a réaffirmé son engagement à aider Trump dans sa course pour regagner la Maison Blanche. Gabbard a dû se défendre contre des allégations selon lesquelles sa candidature était soutenue par la Russie dans le but d'affaiblir les démocrates. Trump a constamment défendu Gabbard contre ces allégations.

Kennedy, qui se considère maintenant comme indépendant, a fait une apparition publique lors d'un événement de campagne de Trump à Glendale, aux côtés du candidat républicain. Sa présence a été accueillie avec enthousiasme, aboutissant à des feux d'artifice et à l'interprétation de la chanson des Foo Fighters "My Hero". Sur scène, un Kennedy visiblement mal à l'aise a exprimé son désir de travailler avec un futur président Trump pour éliminer les produits chimiques nocifs de notre alimentation. Trump a promis que, ensemble, ils lutteraient contre "l'établissement politique corrompu" et "reprendraient le contrôle de ce pays pour le peuple".

