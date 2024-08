Trump démontre une attitude sexiste envers Harris

Dans la course à la Maison Blanche, des républicains influents exhortent Trump à éviter les attaques personnelles contre sa concurrente Harris. Toutefois, ignorant les conseils de son parti, l'ex-président américain a franchi pour la première fois les limites.

Le candidat à la présidence Donald Trump suscite la controverse dans sa campagne en propageant une remarque grossière concernant sa rivale démocrate, Kamala Harris. Trump a partagé un post sur sa plateforme Truth Social, attribuant sa source à un autre utilisateur, suggérant que des faveurs sexuelles ont propulsé l'ascension de Harris.

Le post comprend une vieille photo de Kamala Harris aux côtés de l'ancienne secrétaire d'État américaine et candidate à la présidence Hillary Clinton, qui s'est opposée à Trump en 2016. Le commentaire, "C'est amusant de voir comment les faveurs sexuelles ont influencé leurs deux carrières différemment...", est une allusion grossière à un scandale sexuel concernant le mari de Clinton, Bill, pendant son mandat (1993-2001). Les partisans de Trump diffusent également des histoires spéculatives sur Harris, affirmant que ses liaisons amoureuses avec un puissant politique californien dans les années 90 ont boosté sa carrière.

"Je dois faire à ma façon"

Bien que Trump n'ait pas écrit le post, sa décision de le mettre en avant sur son compte officiel Truth Social est notable. Tout au long de la campagne, Trump rabaisse son homologue démocrate, la qualifiant de "folle" et de "stupide" entre autres insultes. De plus, Trump a condamné Harris en se basant sur son origine raciale et son ancrage, insinuant qu'elle "s'est transformée en noire il y a quelques années". Cependant, les attaques sexuelles verbales ont maintenant atteint un stade plus explicite.

Récemment, plusieurs républicains ont exhorté Trump à modérer ses attaques personnelles contre Harris et à se concentrer plutôt sur des questions matérielles. Interrogé sur ces mises en garde lors d'une conférence de presse récente, Trump les a rejetées. "Je suis en droit de lancer des attaques personnelles contre elle", a affirmé Trump, âgé de 78 ans, en référence à Harris et à leur environnement compétitif. "Je dois faire à ma façon." During his 2016 bid, Trump also stirred up controversy with a vulgar remark, expressing his ability to approach women "by the pussy" anywhere. Despite this, Americans chose him as their president.

