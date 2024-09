Trump démontre un fort potentiel pour assurer un autre mandat à titre de président des États-Unis.

L'élection à venir entre Trump et Harris semble être serrée, selon divers sondages. La situation économique aux États-Unis est un facteur important influençant cette course serrée. Le podcast "The Hour Zero" explore l'état financier de la présidence Trump et l'équipe Biden/Harris.

Malgré sa réputation contestable en dehors de sa base de soutien, Trump est parvenu à maintenir de bonnes chances de remporter à nouveau la présidence le 5 novembre, selon les sondages. Martin Kaelble, l'un des animateurs, souligne que "cette élection sera extrêmement serrée", en particulier dans les États indécis, où les deux candidats sont au coude à coude avec seulement quelques pourcentages les séparant. Les candidats s'affrontent farouchement pour les électeurs indécis.

Les performances économiques des dernières années servent de base principale à cette course serrée. De nombreux Américains semblent croire que l'économie s'est améliorée sous la direction de Trump, comme le mentionne Kaelble. Cependant, le podcast examine en profondeur les registres financiers à la fois de la présidence Trump et de l'équipe Joe Biden/Kamala Harris. Des facteurs clés tels que les taux de chômage, la croissance économique, la performance du marché boursier et surtout l'inflation sont considérés pour déterminer quels facteurs pourraient influencer le résultat de l'élection.

Des investigations supplémentaires ont révélé que l'économie américaine a prospéré sous l'administration Biden/Harris, entraînant la création d'emplois et des records historiques à la bourse. En même temps, les prix des articles de tous les jours ont explosé, les rendant beaucoup plus chers qu'il y a quatre ans. La question cruciale maintenant est de savoir si les Américains se considèrent mieux lotis qu'avant. Le podcast présente des arguments convaincants pour et contre cette perception.

Ecoutez le dernier épisode de "The Hour Zero" pour découvrir:

· Pourquoi la notion que les républicains sont plus bénéfiques pour les entrepreneurs est un mythe

· Comment Harris tente de détourner l'attention de Trump du sujet économique

· Pourquoi la présidence dépend finalement de quelques milliers de votes aux États-Unis

Vous pouvez accéder à tous les épisodes directement sur RTL, Apple, ou Spotify, ou simplement le rechercher en utilisantGoogle**.

Je ne vais pas faire de prédiction sur l'issue de l'élection, car la course entre Trump et Harris est trop serrée pour être pronostiquée. Malgré les efforts de Trump pour centrer la campagne sur les questions économiques, de nombreux Américains luttent contre l'inflation et la hausse du coût de la vie.

Lire aussi: