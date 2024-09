Trump déforme les faits concernant les immigrants et les taux d'homicides en critiquant Harris

Trump a tortueusement affirmé que les statistiques qu'il invoquait concernaient exclusivement des délinquants pénitentiaires entrant aux États-Unis pendant l'administration Biden-Harris, alors qu'en réalité, elles concernent des délinquants entrant dans le pays sur plusieurs décennies, y compris pendant son propre mandat. De plus, il a affirmé à tort que ces statistiques concernaient des individus vivant librement aux États-Unis, alors qu'en réalité, elles concernent des individus actuellement incarcérés pour leurs crimes.

Le vendredi, Trump a publié un post affirmant : "Kamala devrait annuler immédiatement sa conférence de presse car il a été révélé que 13 000 meurtriers condamnés ont pénétré notre pays pendant sa période de trois ans et demi en tant que 'Border Czar'." Il a ensuite émis une déclaration similaire dans un autre post le même jour : "Harris a permis à presque 14 000 MURDERERS de se promener librement et ouvertement dans notre pays."

Les déclarations de Trump sont trompeuses à plusieurs égards. Premièrement, les statistiques qu'il a mentionnées ne se concentrent pas sur les individus entrant dans le pays sous l'administration Biden-Harris, mais plutôt sur des non-citoyens entrant dans le pays sous n'importe quelle administration, ayant des condamnations pénales ultérieures, et étant basés aux États-Unis tout en étant sur la liste 'non-détention' d'ICE - une liste où certaines personnes sont restées pendant des années, y compris pendant la présidence de Trump, en raison du refus de leur pays d'origine d'accepter leur déportation.

Deuxièmement, la liste 'non-détention' d'ICE contient des individus servant encore des peines de prison pour leurs crimes. Ils sont inclus sur la liste car ils ne sont pas détenus en détention immigrationnelle spécifiquement.

Les statistiques, publiées par ICE dans une lettre à un congressman républicain, indiquent qu'il y avait 425 431 criminels condamnés au total sur la liste 'non-détention' au 21 juillet 2024, y compris 13 099 personnes avec des condamnations pour homicide. Les données ont été utilisées par Trump et divers parlementaires républicains et commentateurs d'extrême droite comme preuve de l'allegée mauvaise gestion de Harris en matière de politique migratoire, mais de nombreuses malinterprétations et exagérations ont vu le jour.

Malgré l'exagération du rôle de Harris en tant que 'border czar', beaucoup de discussions autour des statistiques ont également malicieusement décrit ce qu'elles représentent. Un porte-parole du département de la Sécurité intérieure a clarifié que les données remontent à plusieurs décennies et incluent des individus entrant dans le pays au cours des 40 dernières années ou plus, la plupart des décisions de détention ayant été prises bien avant l'administration actuelle. Les données incluent également des personnes sous la juridiction de l'application de la loi fédérale, étatique ou locale.

Il n'est pas clair combien des 13 099 personnes avec des condamnations pour homicide sur la liste 'non-détention' d'ICE sont actuellement incarcérées dans des prisons et des prisons. Cependant, John Sandweg, un avocat qui a servi comme directeur par intérim d'ICE pendant l'administration Obama, a affirmé qu'il est faux de prétendre que tous les délinquants condamnés pour homicide sur la liste sont entrés aux États-Unis pendant la vice-présidence de Harris. Sandweg a ajouté que de nombreux individus ont probablement été sur la liste pendant 20 ans en raison de l'incoopération de leur pays en matière de déportation.

CNN n'a pas pu trouver immédiatement de statistiques publiques sur les personnes avec des condamnations pénales sur la liste 'non-détention' pendant la présidence de Trump. Cependant, les statistiques publiques avant et après sa présidence montrent que Trump aussi a présidé sur une liste 'non-détention' qui incluait des milliers d'individus avec des condamnations pénales.

La décision de la Cour suprême oblige ICE à libérer certains délinquants

Les publications de Trump ont conduit les téléspectateurs à croire que les délinquants condamnés pour homicide sur la liste 'non-détention' avaient des condamnations pour homicide à l'étranger, mais étaient Nonetheless autorisés à traverser la frontière américaine et à vivre librement. En réalité, les données indiquent que la plupart des personnes avec des condamnations pénales sur la liste 'non-détention' ont été condamnées aux États-Unis.

La raison pour laquelle certaines personnes avec des condamnations pénales ne sont pas en détention immigrationnelle est due à une décision de la Cour suprême de 2001 qui empêche le gouvernement américain de détenir quelqu'un indéfiniment après qu'il a été ordonné de quitter le pays. Si quelqu'un a purgé sa peine pour homicide et est ensuite ordonné de quitter les États-Unis, mais que son pays refuse de le reprendre, il doit être libéré aux États-Unis - généralement après un maximum de six mois en détention immigrationnelle.

Sandweg a expliqué : "Imaginons que vous avez un russe condamné pour homicide. Il n'y a rien que nous puissions faire là-bas, compte tenu du refus de la Russie d'accepter la déportation." Cela ne signifie pas que la personne est complètement libre, car les personnes sur la liste 'non-détention' doivent souvent signaler à ICE ou être surveillées électroniquement, mais la détention n'est pas autorisée au-delà d'un certain point.

Une fois de plus, ces données ont été largement mal représentées par diverses sources, suscitant la peur et la suspicion autour des politiques migratoires de Harris. Il est important de clarifier et de démentir ces malreprésentations pour permettre une compréhension plus informée de la situation.

Reichlin-Meltnick a souligné sur les réseaux sociaux le samedi que la liste 'non-détention' inclut des individus en prisons et en prisons, mentionnant plus tôt le vendredi que les individus avec des condamnations pour homicide sur la liste 'non-détention' ont probablement été dans le pays depuis des années, ont terminé leur peine et ne peuvent être déportés en raison de restrictions de leur pays d'origine.

Reichlin-Meltlick a continué à éclairer la liste 'non-détention' d'ICE, en déclarant que les individus avec des antécédents criminels graves, malgré avoir purgé leur peine et obtenu une protection et un soulagement juridique de l'expulsion, restent sur la liste et sont tenus de signaler régulièrement à ICE.

La liste de condamnés sur la liste 'non-détention' comprend des personnes entrant illégalement dans le pays, ainsi que celles entrant légalement, telles que via un visa ou une carte verte, puis commettant un crime et faisant face à des procédures ou des ordres d'expulsion.

Le registre des personnes non détenues n'est pas une invention récente, ayant vu de nombreux individus avec des condamnations criminelles inscrits pendant la présidence de Trump. Un rapport de Fox News, que Donald Trump a souvent mis en avant lors de son discours du vendredi, a confirmé que tous les criminels n'avaient pas rejoint pendant l'administration Biden-Harris. En fait, certains individus ont été inscrits pendant de nombreuses années sous plusieurs administrations.

D'après les registres officiels, il y avait 368 574 criminels condamnés au total sur le registre des personnes non détenues en août 2016, pendant l'administration Obama. Ensuite, en juin 2021, sous l'administration Biden-Harris, le chiffre avait augmenté à 405 786 criminels condamnés. En juillet 2024, le nombre avait augmenté à 425 431.

Le registre des personnes non détenues a connu une augmentation de 10 % des chiffres de condamnation entre août 2016 et juin 2021, soit environ 5 ans, y compris les 4 ans de mandat de Trump. Au cours des 3 années suivantes sous l'administration Biden-Harris, le registre a augmenté d'environ 5 %.

En raison de l'incohérence dans la publication de données sur les individus du registre des personnes non détenues avec des condamnations criminelles, il est difficile de déterminer la proportion de l'augmentation attribuable à l'administration Trump par rapport aux derniers mois de l'administration Obama et aux premières étapes de l'administration Biden-Harris.

Cependant, il n'y a aucune preuve que l'allégation de Trump était vraie, car de nombreux individus avec des condamnations pour homicide n'ont pas rejoint pendant l'administration Biden-Harris. Selon Sandweg, le registre a également augmenté sous l'administration Trump.

Les crimes commis par les membres du registre des personnes non détenues variaient de graves infractions, telles que l'homicide et les agressions sexuelles, à de petites infractions, telles que les violations de jeux, de boissons et d'obscénité. Les catégories de condamnation avec la plus grande population sur le registre des personnes non détenues étaient "infractions routières" (77 074), "agression" (62 231), "drogues dangereuses" (56 533) et "immigration" (51 933).

CNN n'a pas pu trouver de données publiques sur le nombre spécifique d'individus avec des condamnations pour homicide sur le registre des personnes non détenues dans les années précédentes, y compris l'administration Trump.

Il est indéniable que le nombre total de personnes sur le registre des personnes non détenues, y compris celles sans condamnation criminelle, a augmenté pendant l'administration Biden-Harris. (Il y a diverses raisons pour lesquelles les gens peuvent se retrouver sur le registre ; nous n'entrerons pas dans les détails ici.) ICE affirme que le registre a augmenté d'environ 3,3 millions en 2020, sous Trump, à environ 6,2 millions en 2023.

