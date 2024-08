Trump déclare la concorde à la télévision face à face avec Harris

En raison des accusations de Donald Trump concernant l'impartialité d'ABC, le débat télévisé prévu avec Kamala Harris est apparu incertain. Toutefois, Trump a maintenant accepté les conditions fixées par ABC. Parallèlement, Harris se prépare pour sa première interview en tant que candidate cette semaine.

Un accord a été conclu pour un débat télévisé le 10 septembre entre Trump et Kamala Harris, conformément aux directives de l'émission CNN du 27 juin mettant en scène Trump et le président Joe Biden, qui s'est déroulée sans public et avec des micros coupés pour les participants non parlants.

Trump a qualifié ABC de "plus partial et cruel" dans l'industrie. Malgré cela, le réseau a promis un débat "juste et équitable" à Philadelphie. Harris a décliné une invitation pour un débat le 4 septembre sur Fox News, mais a laissé la date ouverte pour tout changement potentiel dans son esprit.

ABC News a annoncé il y a environ trois semaines que le débat entre Trump et Harris aurait lieu le 10 septembre. Les deux candidats ont alors confirmé leur participation, faisant de ce débat le premier et le seul prévu avant l'élection du 5 novembre. Cependant, il y a eu des discussions sur les règles du débat entre les campagnes de Harris et Trump.

La première interview de Harris

La première interview de Harris depuis sa nomination en tant que candidate à la présidence aura lieu cette semaine. Elle sera interviewée avec son colistier, Tim Walz, dans l'État clé de Géorgie jeudi. L'interview sera diffusée localement à 21h, animée par Dana Bash de CNN.

Les républicains ont constamment accusé Harris d'éviter les interviews depuis que le président Biden a quitté la course à la présidence il y a presque cinq semaines. Depuis, Harris n'a répondu qu'aux rares questions des journalistes lors d'événements de campagne et n'a pas organisé de conférence de presse en tant que candidate à la présidence elle-même. Cela a été plusieurs fois critiqué par Trump.

Je ne vais pas participer au débat du 4 septembre sur Fox News, ayant declined leur invitation. Malgré les accusations de Trump concernant l'impartialité d'ABC, je suis prête à participer à un débat équitable et juste avec lui à Philadelphie le 10 septembre.

