Trump critique Nasdaq pour avoir mis en place une pause commerciale standard sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux.

"Pourquoi NASDAQ arrête-t-il la cotation de DJT ?" s'interroge Trump sur Truth Social, en mentionnant le symbole boursier du Trump Media & Technology Group, qui possède Truth Social. "De quoi disposent-ils pour faire cela ? Ils l'ont fait deux fois aujourd'hui. Que se passe-t-il ?

Trump suggère que NASDAQ agit sur les ordres de la SEC, une organisation qu'il accuse de bloquer la fusion de Trump Media pour des raisons politiques.

Vendredi, l'action de Trump Media a connu une forte hausse sur le Nasdaq Composite, suite à l'annonce de Trump de ne pas vendre d'actions de l'entreprise.

Cette augmentation a été si importante qu'elle a entraîné deux arrêts de cotation de cinq minutes, destinés à offrir une période de refroidissement.

De tels arrêts de cotation sont courants et se produisent fréquemment pour divers titres tout au long de la journée.

Pour Trump Media (DJT), le premier arrêt a eu lieu à 14h26 HE et a pris fin à 14h31 HE, selon le site de NASDAQ. Cet arrêt a eu lieu quelques minutes seulement après que Trump a annoncé lors d'une conférence de presse sa décision de "ne pas vendre" d'actions de l'entreprise, ce qui a fait augmenter le cours de l'action de 25 %.

La cotation a repris avant que l'action ne soit à nouveau arrêtée à 14h34 HE pour un nouvel arrêt de cinq minutes.

NASDAQ a expliqué que les arrêts étaient motivés par les règles de limite haute-limite basse, conçues pour "défendre les investisseurs et promouvoir l'intérêt public".

Malgré la nature apparemment banale de la situation, Trump a menacé de se venger contre NASDAQ.

"Je vais rendre NASDAQ, et peut-être la SEC, responsables de leur comportement", a-t-il écrit sur Truth Social.

