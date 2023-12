Trump crée exactement le genre de chaos juridique qu'il souhaite pour 2024

Il a exhorté la Haute Cour à ne pas s'impliquer maintenant dans la question de savoir s'il est immunisé contre les poursuites fédérales pour des crimes présumés commis pendant son mandat - sa dernière tentative pour demander au système juridique de se plier à sa volonté politique.

Cette démarche fait écho à la stratégie juridique adoptée par M. Trump dans toutes ses affaires pénales à ce jour : retarder la procédure, idéalement au-delà de l'élection de 2024.

Elle est intervenue moins d'un jour après la décision stupéfiante de la Cour suprême du Colorado d'interdire à M. Trump de figurer sur le bulletin de vote des élections primaires de l'État, décision dont il devrait également faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

Cela signifie que la plus haute juridiction du pays est prête à examiner l'année prochaine si M. Trump peut être poursuivi pour des crimes commis après l'élection de 2020 et si les mesures qu'il a prises pendant son mandat peuvent l'empêcher de se présenter à nouveau aux élections de 2024.

C'est précisément le genre de chaos dans lequel Trump prospère - et trouve un moyen de retourner la situation à son avantage.

"Il se nourrit de griefs comme un feu se nourrit d'oxygène. Et ce grief va finir par l'aider", a déclaré l'ancien procureur général de Trump, Bill Barr, qui s'oppose à la candidature de Trump pour 2024, à Jake Tapper, de CNN, lorsqu'il a été interrogé sur la décision rendue dans le Colorado.

Mercredi, les avocats de M. Trump ont demandé à la Cour suprême de rejeter la demande de l'avocat spécial Jack Smith de contourner une cour d'appel fédérale et de se saisir de l'affaire visant à déterminer si M. Trump, en tant que président, est à l'abri des accusations liées aux efforts de subversion électorale après sa défaite en 2020 face à Joe Biden, une décision qui pourrait en fin de compte façonner le sort juridique de l'ancien président.

La rapidité avec laquelle la Cour suprême se saisira de l'affaire, qui a été suspendue le temps que la question de l'immunité soit tranchée, déterminera si l'affaire débutera en mars 2024, juste avant le Super Tuesday, comme l'a prévu la juge Tanya Chutkan, ou si elle sera renvoyée à une date plus proche de l'élection de novembre ou après celle-ci.

Ce n'est pas la première fois que M. Trump se tourne vers la Cour suprême. Après sa défaite électorale en 2020, il a demandé aux juges - dont il a nommé trois d'entre eux - de l'aider à annuler sa défaite, et il a publiquement exprimé son mécontentement lorsqu'ils ont rapidement rejeté une action en justice contestant les résultats de l'élection.

Aujourd'hui, M. Trump, qui est en tête de la course à l'investiture du Parti républicain démocrate (GOP), demande l'aide de la Cour suprême pour sa campagne de 2024, quelques semaines seulement avant les premiers votes des primaires. La double procédure engagée par M. Trump place la Cour - et le pays - dans une situation inédite et chaotique qui ne manquera pas d'enflammer les partisans, quelle que soit la décision de la Cour.

Les rivaux de Trump au sein du GOP le défendent une fois de plus contre le système judiciaire

La décision du Colorado, où une majorité de 4-3 a estimé que Trump s'était engagé dans une insurrection et n'avait pas le droit de figurer sur le bulletin de vote des primaires de l'État en raison du 14e amendement de la Constitution, a une fois de plus noyé toute autre nouvelle concernant les primaires du GOP, où les candidats sont confrontés à une fenêtre de plus en plus étroite pour gagner sur l'ancien président.

C'est le même scénario qui s'est déroulé après chacune des quatre inculpations de M. Trump, lorsque toute tentative de l'un des rivaux de M. Trump de se placer sous les feux de la rampe s'est heurtée à la force des accusations criminelles sans précédent portées contre un ancien président.

Certains adversaires de M. Trump ont utilisé cette nouvelle pour mettre en doute l'éligibilité de ce dernier, mais ils se sont à nouveau ralliés à la défense de M. Trump contre le système judiciaire du pays, se joignant aux alliés de M. Trump pour critiquer la décision rendue dans le Colorado.

Même l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a défendu les accusations portées par l'avocat spécial contre M. Trump, a déclaré que ce n'était pas aux tribunaux de décider du sort électoral de M. Trump, mais aux électeurs.

M. Biden n'a pas commenté la décision du Colorado, mais il a profité de l'occasion pour accuser M. Trump de participer à une insurrection.

Les commentaires du président ont rappelé que 2020 sera un élément clé de tout match entre Trump et Biden, même si les campagnes elles-mêmes souhaitent se concentrer sur d'autres questions.

"Je pense qu'il est évident que M. Trump est un insurgé, a déclaré M. Biden à la presse à son arrivée à Milwaukee mercredi.

"Si le 14e amendement s'applique, je laisserai le tribunal prendre cette décision", a ajouté M. Biden. "Mais il a certainement soutenu une insurrection. Cela ne fait aucun doute. Aucun. Zéro."

L'objectif ultime est de repousser l'échéance de novembre

Si M. Trump perdait sur la question de l'immunité présidentielle devant la Cour suprême, cela ouvrirait la voie à l'ouverture, au printemps, du procès de l'avocat spécial, prévu pour le 6 janvier 2021.

C'est la raison pour laquelle M. Smith a demandé à la Cour suprême de se saisir de l'affaire avant même qu'une cour d'appel fédérale de Washington ne l'examine. Attendre que la cour d'appel se prononce sur une affaire dont il est pratiquement certain qu'elle fera l'objet d'un recours devant la Cour suprême pourrait repousser le procès fédéral bien au-delà de la date prévue du 4 mars 2024, qui est désormais en suspens.

Les avocats de M. Trump n'ont pas caché qu'ils aimeraient repousser ce procès fédéral - et les autres affaires pénales qui se profilent - au-delà de l'élection de 2024, où, en cas de victoire, M. Trump pourrait se gracier lui-même.

"Il n'est pas surprenant que l'opposition de l'ancien président Trump se concentre sur le calendrier de l'examen par la Cour, et non sur l'inévitabilité de la décision de la Cour de déterminer s'il est immunisé contre les poursuites pénales", a déclaré Steve Vladeck, analyste de la Cour suprême sur CNN et professeur à la faculté de droit de l'université du Texas.

Dans leur dossier d'opposition à la demande de M. Smith, les avocats de M. Trump ont exprimé toute l'indignation possible face au désir de M. Smith de repousser l'échéance, suggérant que l'avocat spécial cherchait à ce que le tribunal prenne une décision "avec un abandon irréfléchi".

"L'avocat spécial exhorte cette Cour à contourner ces procédures ordinaires, y compris la préférence de longue date pour un examen préalable par au moins une cour d'appel, et à se précipiter pour trancher les questions avec un abandon irréfléchi", ont écrit les avocats de M. Trump.

"Le fait que cette affaire survienne dans le tourbillon d'un conflit politique justifie la prudence et non la précipitation", ont ajouté les avocats de M. Trump.

Un rôle central pour la Cour suprême en 2024

Dans le Colorado, Trump a quant à lui jusqu'au 4 janvier pour faire appel de la décision de la Cour suprême de l'État auprès de la Cour suprême des États-Unis.

Les avocats de M. Trump n'ont pas l'intention de déposer leur recours devant la Cour suprême cette semaine, selon deux sources au fait du dossier.

Mais une fois que les avocats de M. Trump auront fait appel, la question sera entre les mains de la Cour suprême. Il reste à déterminer si cela se produira avant ou après que la Cour suprême aura examiné la question de l'immunité présidentielle.

Ces deux affaires signifient que la Cour suprême, qu'elle le veuille ou non, jouera un rôle clé dans l'élection de 2024.

La Cour pourrait décider que M. Trump est à l'abri de toute poursuite pendant qu'il est président, ce qui le libérerait de certaines des accusations criminelles auxquelles il est confronté et lui donnerait la possibilité d'agir à sa guise au cours d'un éventuel second mandat.

Ou bien la Haute Cour pourrait décider que M. Trump peut, en fait, être retiré du scrutin, comme l'a fait la Cour suprême du Colorado, invitant d'autres États à faire de même et le privant potentiellement d'une voie d'accès à la Maison Blanche.

Il est également possible - voire probable - que la Cour se situe quelque part entre ces deux pôles. Mais chaque action de la Haute Cour, aussi minime ou procédurale soit-elle, fera l'objet d'un examen minutieux.

Et l'action de M. Trump mercredi montre qu'il va essayer de travailler avec la Haute Cour tout comme il a matraqué le système juridique pendant des décennies à New York et à Washington, en contournant et en brouillant les lignes à la fois en tant que promoteur immobilier et ensuite en tant que président.

