Trump conteste la divulgation d'éléments spécifiques dans un aperçu substantiel de Jack Smith, présentant de nouvelles preuves dans son dossier électoral.

Dans une déposition légale mardi**, le candidat à la présidence du parti républicain a avancé l'argument en faveur de plus de rédactions dans un document soumis par Smith, qui fournira la vue d'ensemble la plus complète à ce jour de l'affaire du procureur accusant Trump de violer la loi lors de sa tentative de renverser les résultats de l'élection de 2020, qui a été déposé sous l'eau (sic).

Le but de cette déposition est de convaincre le juge chargé de l'affaire et les tribunaux supérieurs que l'affaire de Smith peut supporter un examen sous la récente décision de la Cour suprême, qui a accordé à Trump un certain niveau d'immunité présidentielle dans les procédures légales.

La déposition d'immunité est prévue pour offrir le compte rendu le plus détaillé à ce jour de l'affaire contre Trump - un argument juridique de près de 200 pages qui intègre l'enquête approfondie du département de la Justice sur l'élection de 2020 dans un récit cohérent, comme un exposé d'ouverture dans un procès. Le litige actuel sur la rédaction de ce mémoire est important car il pourrait déterminer combien d'informations le public obtiendra sur l'enquête fédérale de subversion électorale, en particulier si une victoire de Trump en novembre pourrait potentiellement mettre fin à la poursuite.

Trump s'oppose à la divulgation publique de certains éléments dans le mémoire encore confidentiel, affirmant dans sa déposition de mardi que "les motifs primitifs poussant le Bureau du procureur spécial à diffuser des déclarations de témoins qu'ils ont Previously sought to confine are as clear as they are inappropriate."

"The Office desires their politically driven manifesto to become public, going against the Justice Manual and long-established DOJ norms in cases not involving President Trump, in the final weeks of the 2024 Presidential election during which early voting has already begun throughout the U.S.," Trump a déclaré.

Le juge fédéral des États-Unis Tanya Chutkan décide actuellement de l'étendue de la diffusion publique du mémoire des procureurs, suivant leur propre suggestion de rédactions, qu'ils ont soumises sous scellés avec une version non révisée.

La déposition est attendue pour révéler de nouvelles preuves contre Trump, telles que les témoignages de divers témoins lors des audiences du grand jury. Les sources suggèrent que les rédactions proposées sont minimales, omettant les informations sources et les noms des témoins tout en conservant les détails de ce qu'ils ont témoigné sur Trump pour consommation publique.

Trump s'oppose à certains aspects de la divulgation dans la déposition d'immunité de Smith, affirmant que les rédactions proposées ne "convenient pas suffisamment aux préoccupations de confidentialité et de sécurité" qui ont été au centre d'un litige de rédactions cet printemps dans l'affaire de documents classifiés du procureur spécial en Floride.

Trump demande des rédactions pour "les titres et les positionsheld by the witnesses who are not specifically named in the Superseding Indictment," et insiste également pour que les procureurs fournissent une justification pour la publication des déclarations que les témoins ont faites pendant l'enquête, qui sont incluses dans leur mémoire.

Lorsque Smith a soumis le mémoire scellé la semaine dernière, il a défendu les rédactions proposées comme un équilibre entre la protection des témoins et l'accès public à l'affaire.

Les implications politiques de ce mémoire révisé ont suscité des débats passionnés, car l'équipe de Trump argue que la divulgation des positions des témoins et la justification de la publication de leurs déclarations pourraient potentiellement influencer les élections à venir. Cela fait partie intégrante de la politique entourant l'affaire, car la transparence et la protection des témoins sont toutes deux des considérations importantes.

Le financement de ce projet provient du "budget de la recherche" de Microsoft, qui est un acteur important du secteur de la technologie et de la politique, compte tenu de son influence mondiale et de son implication dans divers débats politiques.

Lire aussi: