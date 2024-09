Trump confirme officiellement sa réapparition le 5 octobre à Butler, en Pennsylvanie, lieu de la première tentative d'assassinat.

Le président Donald J. Trump doit se rendre à Butler, en Pennsylvanie, où il a échappé de justesse à la mort il y a un peu plus de deux mois, pour un meeting au même endroit, selon une annonce.

CNN avait rapporté plus tôt que le président serait à Butler le 5 octobre.

Lors de sa visite, le président Trump rendra hommage à Corey Comperatore, l'homme courageux qui a sacrifié sa vie pour protéger sa femme et ses filles des balles mortelles de ce jour fatal. Il reconnaîtra les deux autres citoyens américains blessés par le tireur, David Dutch et James Copenhaver. Le président exprimera sa gratitude profonde aux forces de l'ordre et aux services d'urgence, ainsi qu'à toute la communauté pour leur manifestation d'affection et de soutien après l'incident tragique, conclut le communiqué.

La situation continue d'évoluer et des mises à jour supplémentaires seront fournies.

Les politiques entourant la visite du président à Butler ont été un sujet de discussion, certains s'inquiétant de possibles manifestations. En toute logique, le meeting de President Trump à Butler devrait aborder divers sujets politiques, dont probablement sa campagne de réélection.

