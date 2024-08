Trump cherche à retarder la procédure de condamnation

Il y a peu, un jury a déclaré Donald Trump coupable de tous les 34 chefs d'accusation portés contre lui dans un procès pour pots-de-vin. Pour éventuellement retarder la révélation de la sentence, l'équipe juridique de Trump réclame maintenant le transfert du dossier dans un tribunal fédéral. Si les choses tournent mal, l'ancien commandant en chef pourrait écoper d'une peine de prison longue.

Près de trois semaines avant l'annonce prévue de la peine, les avocats de Trump ont de nouveau remis en question l'autorité de la cour de New York. Ils ont déposé une requête pour faire déplacer le dossier dans un tribunal fédéral, comme l'indiquent leurs documents judiciaires. De plus, ils ont demandé au tribunal fédéral d'empêcher le juge Juan Merchan de New York de rendre public le verdict le 18 septembre. Cette date se situe environ sept semaines avant l'élection présidentielle à venir, dans laquelle Trump brigue à nouveau l'investiture du parti républicain.

Jusqu'à présent, l'équipe juridique de Trump a essuyé de nombreux revers avec ses appels constants et ses stratégies juridiques pour amener le juge à se récuser, ce qui aurait retardé ou compromis le procès. Les avocats de Trump avaient déjà demandé le transfert du dossier dans un tribunal fédéral un an auparavant.

Dans leurs motions, les avocats de Trump font référence à une récente décision marquante de la Cour suprême concernant l'immunité présidentielle. Selon cette décision, les présidents américains bénéficient d'une large protection contre les poursuites criminelles pour leurs actes officiels pendant leur mandat. En conséquence, la révélation du verdict dans l'affaire de New York a été récemment reportée au 18 septembre.

Une peine de prison potentielle pour Trump

Une grande partie des actions controversées à l'origine de l'affaire ont eu lieu avant la présidence de Trump, entre 2017 et 2021. Les paiements de pots-de-vin à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels, effectués pendant la campagne de 2016, ne peuvent être considérés comme des actes présidentiels officiels.

En mai, un jury de New York a rendu un verdict de culpabilité pour tous les 34 chefs d'accusation portés contre Trump. Cela a marqué une étape sans précédent dans l'histoire des États-Unis, avec un ancien président faisant face à des chefs d'accusation criminels. À 78 ans, Trump encourt une peine de prison de plusieurs années. Cependant, une peine avec sursis est également possible. Trump a indiqué son intention de contester le verdict.

Face à la culpabilité de Trump dans le procès pour pots-de-vin et à la possibilité d'une peine de prison de plusieurs années, ses avocats cherchent activement à faire déplacer le dossier dans un tribunal fédéral en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024. Selon leurs documents judiciaires, ils affirment que les droits constitutionnels de Trump au procès équitable et à l'égalité devant la loi pourraient être violés si la sentence n'est pas reportée ou déplacée.

Malgré ces manœuvres juridiques, l'élection présidentielle américaine de 2024 approche, avec Trump à nouveau en lice en tant que candidat républicain, ajoutant une nouvelle couche de complexité à sa situation judiciaire en cours.

