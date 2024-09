Trump change de direction et se réunit avec Zelensky.

Aux États-Unis, Zelensky s'emploie actuellement à obtenir un soutien continu pour son pays dans son combat contre la Russie. Trump a désormais confirmé une rencontre avec le dirigeant ukrainien.

Le candidat républicain à la présidentielle, Trump, a révélé qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis, vendredi qui plus est. S'adressant à la presse à New York jeudi, Trump a déclaré : "Je le rencontrerai demain à 9h45 à la Trump Tower."

Précédemment, Zelensky avait été accueilli par le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington. La rencontre a eu lieu après que Zelensky a plaidé en faveur d'un soutien accru pour son pays dans son conflit contre la Russie lors du débat général de l'ONU à New York. Initialement, il semblait que la séance avec Trump serait annulée, suite aux allégations de Trump selon lesquelles Zelensky avait rejeté un "accord" avec la Russie pour mettre fin à la guerre.

Trump et l'actuelle administration américaine ont des positions opposées sur la politique ukrainienne : tandis que le républicain critique farouchement l'aide financière américaine de plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et pousse pour un accord rapide avec la Russie, l'administration Biden soutient un soutien substantiel pour le pays afin de se protéger contre l'invasion russe "aussi longtemps que nécessaire".

Biden a annoncé jeudi un nouvel aide financière de 8 milliards de dollars (7,16 milliards d'euros) à l'Ukraine et a convoqué une réunion du groupe de contact sur l'Ukraine, prévue pour le 12 octobre, lors de la dernière journée de sa visite en Allemagne. Harris a accusé Trump, après sa rencontre avec Zelensky, de proposer des "recommandations de capitulation" pour le pays, plutôt que des propositions de paix, s'alignant ainsi sur la position du président russe Vladimir Poutine.

