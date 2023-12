Trump augure d'une année pleine de divisions dans un discours de Noël plein de colère

Ce n'est pas le style de Donald Trump.

L'ex-président a déclenché un torrent de fureur et d'amertume en ligne, en grande partie à cause de ses problèmes juridiques, pendant la veille et le jour de Noël, donnant un aperçu de la discorde et des obsessions personnelles qu'il infligera à la nation au cours d'une année électorale cruciale, en 2024.

M. Trump s'est emporté contre le président Joe Biden et l'avocat spécial Jack Smith, affirmant de manière aussi large que fausse que ses tentatives de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020 représentaient une défense vitale de la démocratie américaine et étaient donc parfaitement légales. Dans une marée d'invectives en majuscules sur son réseau social Truth, M. Trump a intensifié sa rhétorique extrême sur l'immigration, qui a suscité des comparaisons avec la démagogie nazie des années 1940, et a réaffirmé sa vision d'un pouvoir présidentiel illimité, qui fait craindre à ses détracteurs une autocratie s'il remporte la prochaine élection.

À trois semaines du début du scrutin pour l'investiture républicaine, le favori a également souligné à quel point les fausses accusations de fraude électorale formulées il y a trois ans constituent toujours le point d'ancrage de son projet politique. Ses tirades, à un moment où les Américains qui fêtent Noël se réunissent avec leurs proches et recherchent un moment de paix, témoignent d'un état d'esprit furieux et d'un négationnisme extrême. Cela devrait susciter de nouvelles inquiétudes quant à son tempérament et à son aptitude à exercer à nouveau les fonctions de commandant en chef, et constitue un sombre présage quant à ce qu'un autre mandat de Trump pourrait apporter.

Dans l'un de ses messages, M. Trump fait preuve d'un mélange de colère et d'apitoiement tout en faisant de multiples affirmations fausses ou douteuses.

"ILS ONT ESPIONNÉ MA CAMPAGNE, MENTI AU CONGRÈS, TRICHÉ AVEC FISA, TRUQUÉ UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, PERMIS À DES MILLIONS DE PERSONNES, DONT BEAUCOUP VENAIENT DE PRISONS ET D'INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES, D'ENVAHIR NOTRE PAYS. DE PRISON ET D'INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES, D'ENVAHIR NOTRE PAYS, ONT MERDÉ EN AFGHANISTAN, ET LES MARGINAUX ET LES VOYOUS DE JOE BIDEN, COMME LE DÉRANGÉ JACK SMITH, S'EN PRENNENT À MOI, À DES NIVEAUX DE PERSÉCUTION JAMAIS VUS AUPARAVANT DANS NOTRE PAYS ?? ? CELA S'APPELLE DE L'INGÉRENCE ÉLECTORALE. JOYEUX NOËL !" a posté M. Trump à la veille de Noël.

Son humeur ne s'est guère améliorée le jour de Noël, lorsqu'il a accusé M. Biden d'avoir présidé à l'ingérence électorale, en référence aux 91 accusations criminelles et aux quatre procès criminels qu'il attend. Mais M. Trump a promis à ses partisans "UNE GRANDE ET GLORIEUSE VICTOIRE POUR CES PATRIOTES BRAVES ET Vaillants QUI VEULENT RENDRE L'AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU. JOYEUX NOËL À TOUS !!!"

Le nuage juridique de Trump pèse lourdement sur lui

M. Trump a semblé particulièrement préoccupé par l'énorme nuage juridique qui pèse sur son avenir, en particulier les enquêtes liées à l'ingérence présumée dans les élections. Il s'en est pris à M. Smith, qui intente une action fédérale contre lui à Washington, et a défendu les affirmations de son équipe juridique selon lesquelles ses tentatives de renverser l'élection de 2020 n'étaient en fait que l'acte d'un président faisant son devoir pour garantir une élection libre et équitable. Ces demandes seront examinées par une cour d'appel et, en dernier ressort, probablement par la Cour suprême des États-Unis. M. Trump s'en est également pris à la Cour suprême du Colorado, qui a jugé qu'il était inéligible en raison de l'interdiction des insurgés prévue par le 14e amendement de la Constitution. Cette affaire devrait également être portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Les affirmations de M. Trump selon lesquelles il agissait conformément à son autorité présidentielle vont à l'encontre des preuves déjà disponibles de son propre comportement, par exemple lors de son appel téléphonique au cours duquel il a demandé au secrétaire d'État de Géorgie Brad Raffensperger de "trouver" 11 780 votes pour l'aider à annuler la victoire de M. Biden dans un État décisif. La semaine dernière, le Detroit News a publié l'enregistrement d'un appel téléphonique au cours duquel M. Trump a exhorté deux fonctionnaires du comté du Michigan à ne pas certifier les résultats des élections qui se tiendront à Détroit en 2020.

Malgré les preuves que M. Trump était prêt à détruire la démocratie américaine pour rester au pouvoir, ses rivaux pour l'investiture républicaine ne l'ont attaqué qu'indirectement pour avoir provoqué l'élection la plus traumatisante de l'histoire moderne des États-Unis en 2020. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a par exemple déclaré le mois dernier qu'elle n'était pas d'accord avec la récente remarque de M. Trump selon laquelle ses opposants politiques étaient de la "vermine" - un autre commentaire qui a fait l'objet d'analogies avec la rhétorique nazie. "C'est le chaos qui règne, n'est-ce pas ? Je pense qu'il veut bien faire. Mais le chaos doit cesser", a-t-elle déclaré aux électeurs de l'Iowa. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a largement reproché à M. Trump de ne pas avoir tenu les promesses qu'il avait faites au mouvement "Make America Great Again" au cours de son premier mandat, et a affirmé qu'il serait plus à même de mettre en œuvre de telles politiques. Lors d'une réunion publique organisée par CNN ce mois-ci, M. DeSantis a intensifié ses attaques contre l'ancien président, mais principalement en ce qui concerne la politique en matière d'avortement, d'immigration et d'économie. Le fait que Haley et DeSantis, qui sont en compétition pour être la principale alternative à Trump, n'osent pas attaquer l'ex-président sur la question du 6 janvier 2021, montre à quel point les mensonges de Trump sur la fraude électorale sont devenus une orthodoxie pour la base du GOP.

Des candidats comme l'ancien vice-président Mike Pence, qui étaient plus agressifs dans la description des malversations de Trump en 2020, ont déjà quitté la course aux primaires après que leur campagne n'a pas fait feu de tout bois. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a construit sa campagne en critiquant le comportement de M. Trump dans l'exercice de ses fonctions, mais il est à peine présent dans la course en dehors du New Hampshire, le premier État où se déroulent les primaires.

Ce n'est pas la première fois que M. Trump profite d'une occasion comme Noël pour se faire du capital politique. Il est bien connu pour ses messages désordonnés sur les réseaux sociaux. Mais cet aperçu de l'état d'esprit du candidat républicain en cette période de Noël est particulièrement important à l'approche des caucus de l'Iowa et des primaires du New Hampshire, qui se tiendront le mois prochain, car les sondages montrent qu'il a de bonnes chances de battre Mme Biden lors d'un éventuel affrontement en 2024.

Des millions d'Américains sont susceptibles de voter pour Trump lors des primaires présidentielles, montrant ainsi qu'ils ne sont pas troublés par son comportement ou son extrémisme croissant. Des dizaines de millions d'autres sont susceptibles de le soutenir s'il est désigné candidat républicain, alors qu'il cherche à effectuer un retour politique stupéfiant et à devenir seulement le deuxième ex-président à remporter un second mandat non consécutif - dans le cas de Trump, après avoir quitté Washington en disgrâce, quelques jours après l'attaque du Capitole par la foule de ses partisans le 6 janvier.

L'attrait de Trump pour ces électeurs est multiple. De nombreux républicains considèrent sa présidence, malgré tous ses bouleversements, comme une réussite et une période de prospérité économique. D'autres voient dans les attaques constantes de M. Trump contre les institutions de responsabilité, telles que le système judiciaire et les médias, et dans ses attaques contre les experts perçus comme appartenant à l'élite, une campagne justifiée contre un système politique et de gouvernance qui, selon eux, les a déçus. Et lorsque M. Trump a déclaré ce mois-ci qu'il ne serait un dictateur qu'au "premier jour" de sa nouvelle présidence, il a joué avec le désir de certains de ses partisans d'avoir un dirigeant fort dont les transgressions font partie de son attrait politique.

Le fait que tant d'électeurs semblent prêts à embrasser à nouveau Trump est un commentaire sur l'état politique de l'Amérique à l'approche d'une nouvelle élection qui, compte tenu de son comportement, semble susceptible de laisser le pays, quel que soit le résultat, toujours enfermé dans un cycle de colère et de dislocation politiques.

Les dirigeants du monde entier prient pour la paix à l'occasion de Noël

L'humeur sombre et amère de M. Trump en cette période de Noël contraste avec les messages d'autres dirigeants mondiaux qui ont souligné la nécessité de la paix et de la réconciliation en ces temps difficiles où les guerres font rage à Gaza, en Ukraine, au Soudan et ailleurs. Ainsi, dans sa bénédiction annuelle Urbi et Orbi , le pape François a appelé à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas et à la libération des otages israéliens, plaidant pour la fin de l'opération militaire d'Israël et de son "effroyable récolte" de victimes civiles. Le roi Charles de Grande-Bretagne a également déploré les guerres mondiales dans son discours de Noël, déclarant : "À une époque de conflits de plus en plus tragiques dans le monde, je prie pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres". Le roi a ajouté : "Les paroles de Jésus semblent plus que jamais d'actualité : "Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent".

M. Biden, adversaire potentiel de M. Trump aux élections générales de l'année prochaine, a également partagé son propre message de Noël aux Américains sur les médias sociaux, bien que le ton soit très différent de celui de son prédécesseur. "En cette veille de Noël, mon souhait pour vous et votre famille est que vous preniez quelques instants de réflexion tranquille et que vous trouviez ce calme qui est au centre de l'histoire de Noël", a écrit M. Biden sur X. "Puissiez-vous trouver la paix dans cette nuit silencieuse. Et la chaleur de ceux qui vous entourent".

Trump, quant à lui, était toujours en colère lundi après-midi. Dans l'un de ses messages les plus étranges et les plus intempestifs, il a souhaité un joyeux Noël aux "dirigeants du monde, bons et mauvais, mais aucun d'entre eux n'est aussi mauvais et "malade" que les THUGS que nous avons à l'intérieur de notre pays". Dans une dernière pique à l'encontre de Biden et Smith, Trump a écrit : "QU'ILS POURRISSENT EN ENFER. ENCORE UNE FOIS, JOYEUX NOËL !"

Source: edition.cnn.com