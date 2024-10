Trump annule une interview prévue pour 60 Minutes, selon un reportage de CBS.

CBS a révélé le changement de plans de Trump quelques heures avant que le réseau n'accueille un débat vice-présidentiel entre le candidat à la vice-présidence de Trump, le sénateur JD Vance de l'Ohio, et le colistier de la vice-présidente Kamala Harris, le gouverneur Tim Walz du Minnesota.

Le réseau, connu pour sa tradition de 60 ans d'invitation des candidats démocrates et républicains à apparaître dans son émission pendant les saisons électorales, avait obtenu des interviews avec les deux candidats, Trump étant le premier à s'engager, suivi de Harris, par le biais de leurs porte-paroles de campagne respectifs. Le journaliste et correspondant vétéran de CBS, Scott Pelley, était censé interviewer Trump.

Cependant, CBS a annoncé que la campagne de Trump avait décidé de ne pas participer à l'interview avec Pelley, invoquant un changement tardif qui a perturbé leurs plans de programmation, car les interviews étaient prévues pour être diffusées lors d'une édition spéciale de "60 Minutes" le lundi prochain.

Avec aucun autre débat prévu entre Trump et Harris, cette interview de "60 Minutes" représentait l'une des dernières occasions pour les électeurs de voir les deux candidats à la télévision avant les élections de novembre. En réponse, CBS a confirmé qu'ils effectueraient toujours une interview avec Harris, avec le correspondant Bill Whitaker prévu pour la suivre sur la campagne et l'interviewer plus tard cette semaine.

CBS a maintenu son invitation pour une interview avec Trump, le porte-parole du réseau déclarant que "notre invitation initiale à l'ancien président Donald Trump pour être interviewé sur 60 Minutes reste en vigueur". Cependant, la campagne de Trump a nié avoir accepté l'interview, affirmant qu'ils n'avaient eu que des discussions initiales avec 60 Minutes, qui n'avaient jamais été programmées ou confirmées.

Le porte-parole de la campagne de Trump, Steven Cheung, a prétendument ajouté que "ils ont insisté pour couper l'interview afin de faire des vérifications de faits", suggérant une raison pour la décision de la campagne de se retirer. Suite à cette annonce, CNN a questionné s'il y avait encore une chance pour que Trump participe à l'interview, à quoi Cheung a répondu : "Maintenant qu'ils ont menti sur l'interaction, ils se sont simplement foutus eux-mêmes."

En réponse au retrait de Trump de l'interview, le conseiller principal de Harris, David Plouffe, a critiqué Trump, déclarant : "Il a peur du débat. Il a peur de 60 minutes. Et son équipe de campagne - après les trois derniers jours de discours de plus en plus dérangés et instables lors de ses rassemblements - est clairement

