Trump annonce son intention de baisser les prix une fois de plus. Une telle promesse comporte des risques potentiels.

Les prix vont baisser, et ils vont baisser considérablement, a déclaré Trump à son auditoire lors d'un récent discours présentant ses plans pour un second mandat. "Vous verrez, ils vont baisser, et ils vont baisser rapidement, pas seulement avec l'assurance, mais avec tout."

Il est vrai que le gouvernement a le pouvoir d'influencer le coût de certains biens et services, mais une baisse généralisée et soudaine des prix est hautement improbable. Cela pourrait entraîner un cycle catastrophique difficile à briser.

"Les prix vont baisser et baisser de manière significative et baisser rapidement", a affirmé Trump.

Il a promis de réduire non seulement le coût de l'essence, des factures de chauffage et de l'électricité, mais a promis que cela se produirait dans l'ensemble de l'économie.

"Il n'y a pas de doute que les gens prennent plaisir à entendre cela. Et il n'y a pas de doute que c'est irréaliste", a déclaré Justin Wolfers, économiste de l'Université du Michigan, à CNN lors d'un entretien téléphonique.

Ralentir la cadence de l'inflation, faire en sorte que les prix augmentent à un rythme plus lent, est un objectif réaliste, surtout lorsque la Federal Reserve travaille dessus depuis deux ans avec un certain succès.

Cependant, ce que Trump semble proposer, c'est la déflation : des baisses de prix généralisées. Et les économistes voient cela comme un signe d'alarme.

"La déflation serait provoquée par la création d'une récession massive. Cela amènerait les entreprises à réduire leurs prix", a expliqué Wolfers.

Mais les prix plus bas peuvent également ralentir l'économie.

Si les consommateurs savent que quelque chose sera moins cher le mois prochain, ils reporteront leur achat. Cela entraînerait des prix encore plus bas. Et ainsi de suite.

"C'est extrêmement risqué et cela se nourrit lui-même", a déclaré Wolfers.

Les banquiers centraux de la Fed seraient alarmés par les baisses généralisées des prix, car elles pourraient créer un cercle vicieux négatif.

"La Fed serait alarmée", a déclaré Wolfers. "Il est extrêmement difficile de se libérer d'une spirale déflationniste."

Le Japon est un exemple de pays qui souffre de déflation depuis des décennies, marqué par des prix baissant et une croissance quasi nulle.

Cependant, les baisses de prix pour certains biens et services se produisent déjà dans une certaine mesure. Par exemple, les prix de l'essence sont 40 cents inférieurs à ceux de l'année dernière, selon l'AAA.

Au cours de l'année dernière, les prix ont également baissé pour les appareils électroniques (-3,3 %), les meubles (-5,2 %) et les costumes pour hommes (-12 %), selon le Bureau of Labor Statistics.

Le taux global d'inflation a également baissé, passant à 2,9 % en juillet, le taux le plus bas en plus de trois ans.

Mais cela ne signifie pas que les prix sont plus bas dans l'ensemble. Ils augmentent simplement à un rythme plus lent.

La vice-présidente Kamala Harris a présenté son propre plan pour lutter contre les prix élevés, notamment des mesures pour lutter contre la surfacturation, réduire les coûts de l'insuline et résoudre le problème du logement.

Mais elle n'a pas promis de provoquer des baisses généralisées des prix dans l'ensemble de l'économie.

Les économistes s'accordent à dire que les prix globaux dans l'ensemble de l'économie ne reviendront pas aux niveaux d'avant la Covid, et ce n'est pas quelque chose à quoi nous devrions aspirer.

Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, a décrit les baisses généralisées des prix comme "irréalistes et indésirables".

"Un environnement déflationniste entraînerait une économie faible et récessionnaire", a déclaré Zandi.

Le véritable objectif n'est pas de faire revenir les prix à leur niveau précédent, mais de permettre à l'économie de s'adapter au nouvel environnement des prix.

Cela se produirait en maintenant l'inflation sous contrôle (idéalement autour de 2 %) et en s'assurant que les salaires continuent de augmenter.

"Si les salaires continuent de dépasser l'inflation, l'impact des prix plus élevés devient moins sévère mois après mois", a déclaré Zandi.

Si les prix commencent vraiment à baisser, les entreprises pourraient également réduire les salaires. Cela signifierait que les gens ne pourraient pas profiter des prix plus bas.

"Baisser les prix semble excitant si vous conservez votre salaire actuel. Mais ce n'est pas le cas", a déclaré Wolfers.

L'ironie de la promesse de Trump de faire baisser les prix est que certains économistes mainstream croient que certains éléments de son programme pourraient exactly faire le contraire.

Par exemple, le plan de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur toutes les importations américaines et des droits de douane de 60 % sur les biens chinois pourrait coûter au moins 1 700 dollars par an aux ménages de revenu moyen, selon des recherches de l'Institut Peterson pour l'économie internationale.

De même, la promesse de Trump de déporter des millions de personnes pourrait faire augmenter les salaires et les prix en réduisant la main-d'œuvre.

Et l'histoire montre que permettre aux politiciens d'influencer les décisions de la banque centrale peut également entraîner une inflation.

C'est pourquoi 16 économistes lauréats du prix Nobel ont mis en garde plus tôt cet été que l'agenda de Trump ne réparera pas seulement l'inflation, il pourrait "revenir" en force.

La menace d'un cycle catastrophique en raison de baisses généralisées et soudaines des prix est une préoccupation valable.

La déflation, avec les entreprises réduisant leurs prix pour suivre le marché en baisse, pourrait être un résultat potentiel des propositions de Trump, comme l'a expliqué l'économiste Justin Wolfers.

