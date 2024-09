Trump ajuste son discours de campagne à l'important État du Michigan, retournant sur la scène politique après une prétendue tentative d'assassinat.

Dans son premier meeting depuis l'altercation présumée sur sa vie dimanche dernier, Trump a lié ses politiques financières aux événements sur son parcours de golf de West Palm Beach et à l'incident de tir à son rassemblement de Pennsylvanie en juillet.

"C'est pour ça qu'ils me tirent dessus, non ?" a déclaré Trump à Flint. "Seulement les leaders importants sont ciblés."

Il a promis d'instaurer une taxe de 200% sur les véhicules importés du Mexique, les rendant ainsi invendables.

Il a également livré une critique acerbe du président de l'Union des travailleurs de l'automobile, Shawn Fain, que Trump considère trop favorable à l'effort de transition vers les véhicules électriques du président Joe Biden. Selon Trump, ces véhicules seront principalement fabriqués en Chine et au Mexique, même si les négociations de l'année dernière garantissaient qu'ils seraient construits aux États-Unis.

"We're going to bring numerous automotive plants into our nation," Trump asserted. "You'll be as big or even larger than you were 50 years ago, as they won't be able – if they refuse to construct a plant, we don't need their product."

Trump a également promis d'imposer des taxes réciproques identiques à celles que d'autres nations imposent sur les importations américaines – et a vanté les tarifs comme un "mot formidable".

Le meeting était stratégiquement ciblé vers un État qui a voté pour Trump en 2016 et abrite une importante démographie de démocrates traditionnels avant l'arrivée de Trump sur la scène politique. Bien que l'attentat présumé du dimanche ait été mentionné à plusieurs reprises dans ses propos, Trump a tenté de centrer l'événement de type réunion publique principalement sur l'industrie automobile et les tarifs.

La campagne de Kamala Harris affirme que les tariffs proposés par Trump entraîneraient une taxe de vente nationale entraînant une inflation. Les tarifs sont prélevés par les entreprises qui importent des biens étrangers – et la campagne de Harris met en évidence la probabilité que ces coûts supplémentaires soient répercutés sur les consommateurs.

L'ancien président, quant à lui, a affirmé qu'il n'y aurait "pas d'emplois automobiles, de postes de fabrication – ils partiront tous" si Harris gagne le 5 novembre.

"You'll no longer produce vehicles here. You won't manufacture anything in our country anymore," Trump a déclaré. "We're going to bring it all back."

À Flint, l'accent de Trump sur les tarifs était marqué, et il a abordé une variété d'autres sujets – y compris les menaces de guerre nucléaire, l'appréciation d'Elon Musk, les critiques de l'appellation de la pandémie de coronavirus, les réitérations des accusations de fraude électorale lors de l'élection de 2020, entre autres.

Il a également détaillé les événements entourant l'attentat présumé, son aftermath et ses interactions avec Harris et Biden, y compris les appels avec les deux politiciens.

La scène à Flint

Trump est sorti d'un rideau dans la patinoire qui a accueilli l'événement et a marché le long d'une allée bordée de barrières métalliques et protégée par des agents de sécurité. La foule s'est penchée pour le saluer et lui serrer la main.

"They consider racing cars dangerous. No, bull-riding is actually safer, right? Nothing beats bull-riding in terms of danger, I tell you," Trump said to Arkansas Gov. Sarah Huckabee Sanders, his former White House press secretary who organized the event.

Il a narré ses conversations avec Biden le lundi et Harris le mardi, commentant leur politesse.

Trump a déclaré qu'il ne voulait pas s'engager dans ces conversations, car il a loué ses adversaires politiques.

"I guess in a way, I sort of wish the call wasn't made, as I feel he was exceptionally nice to me," he commented, adding, "The same with Kamala today. She couldn't have been kinder."

Trump a déclaré que l'appel avec Harris était "exceptionnellement aimable" et l'a apprécié, mais a souligné son intention de reconquérir le pays.

"We have to take back our country. We have to win. We're going to win, and we're going to rebuild America."

Harris avait discuté de leur appel téléphonique plus tôt dans la journée à Philadelphie.

"I confirmed whether he was alright. I conveyed publicly that there should be no space for political violence in our country," Harris stated at a moderated discussion with the National Association of Black Journalists.

"I am participating in this election, engaging in this race, for numerous reasons, including to safeguard a democracy. And in a democracy, there must be no room for political violence. We can and should engage in healthy debates and discussions, as well as disagreements, but not resort to violence to resolve these issues," she added.

Hommages aux services secrets

Trump a félicité les services secrets pour leur "excellent travail" dans l'arrêt de l'attentat présumé.

Il a exprimé sa gratitude envers les agents responsables de la reconnaissance et de l'arrestation de l'auteur présumé.

"They need more personnel, and they've been complaining about it for a long time. But he executed his job beautifully," he stated.

Ses commentaires ont été faits au milieu de récentes critiques des services secrets, en particulier leur échec à bloquer un tireur lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, en juillet.

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal, qui préside le sous-comité du Sénat sur la sécurité intérieure chargé d'enquêter sur cette fusillade, a exprimé "presque de l'indignation" face au manque de coopération du département de la Sécurité intérieure. Le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a suggéré que le DHS et les services secrets résistent à fournir "presque toute documentation".

"Why not? I mean, what's stopping them from granting transparency?" Hawley inquired.

"He pointed out the issue, labeling it as unsavory. Imagine that, who would indulge in such acts? Consider it, if you examined a thousand instances of this, could you possibly find a single individual responsible?"

Credit goes to CNN's Alejandra Jaramillo, Ebony Davis, Morgan Rimmer and Danya Gainor for their contributions to this report.

En outre, suite à l'incident de tir lors de son meeting en Pennsylvanie en juillet, Trump a évoqué la prétendue tentative d'assassinat contre lui, exprimant sa reconnaissance envers les services secrets pour leur rôle dans son arrestation.

Lire aussi: