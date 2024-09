Trump affirme que les femmes ne envisageront pas l'avortement s'il est élu, assumant le rôle de leur protecteur.

Ancrant des rumeurs fallacieuses selon lesquelles "eux" affirment que je ne suis pas apprécié des dames, l'ex-commandant en chef a déclaré sa mission de mettre fin à la "situation nationale" que les femmes sont supposées affronter.

"Je suis votre protecteur. J'aspire à être votre protecteur. Dans cette position, je dois être votre protecteur. J'espère que vous n'y lirez pas trop. J'espère que les médias ne feront pas de spin, 'Il veut être leur protecteur.' Eh bien, je le veux. En tant que président, je dois être votre protecteur," a expliqué Trump.

Les dames, les a-t-il assurées, "seront joyeuses, robustes, confiantes et libérées. Vous n'envisagerez plus d'avorter."

La vice-présidente Kamala Harris a attiré un soutien solide des femmes dans la course à la présidence, sa campagne mettant en avant les droits reproductifs comme enjeu clé.

Les sondages indiquent que Trump a l'avantage parmi les votes probables des hommes, tandis que Harris mène largement parmi les femmes.

Les droits reproductifs se sont avérés être un atout considérable pour les Démocrates sur la campagne depuis que la Cour suprême, avec une majorité conservatrice composée de trois juges nommés par Trump, a aboli en 2022 les protections nationales pour les droits à l'avortement - ouvrant la voie à une multitude de limitations contrôlées par les États.

Trump semblait faire référence aux Démocrates lors de son discours du lundi en déclarant, "ils ne parlent que d'avortement."

"Le pays est au bord du gouffre. Nous nous dirigeons vers la Troisième Guerre mondiale, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler d'avortement. C'est leur principal sujet, et ça ne compte plus, puisque nous avons accompli quelque chose concernant l'avortement que personne ne croyait possible," a-t-il déclaré en référence à la décision de la Cour suprême de 2022.

Trump a fait allusion à son discours du lundi soir aux électrices avec un message sur sa plateforme Truth Social il y a à peine une semaine. Les femmes américaines, a-t-il proclamé en lettres majuscules, "sont plus découragées et démoralisées qu'il y a quatre ans" avant de promettre de "remédier à tout cela."

Au milieu du débat politique, Trump a proposé de s'adresser aux préoccupations des femmes, déclarant, "je me battrai pour les droits des femmes en politique." La tension entre les deux partis politiques sur les droits reproductifs se poursuit, comme en témoigne le fait que Harris mène parmi les électrices grâce à son insistance sur cet enjeu.

