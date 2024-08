Trump affirme que la présence de Harris entraînerait "la dévastation et la disparition"

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, entame sa réponse à la convention du Parti démocrate en se concentrant sur des États clés comme le Michigan. Lors d'un événement à un poste de police à Howell, le septuagénaire Trump a abordé le sujet de la criminalité. Il affirme que dans les grandes villes américaines, les gens ont trop peur de sortir acheter du pain en raison des taux de criminalité élevés. "Vous risquez de vous faire tirer dessus, voler ou violer", a-t-il affirmé. "Vous avez de grandes villes où les gens sont si terrorisés qu'ils abandonnent les zones urbaines de notre nation."

Comme le veut la tradition, Trump considère les Démocrates, en particulier la candidate Kamala Harris, comme responsables de la vague de criminalité. "Si Kamala Harris accède à la présidence, elle apportera le chaos, les émeutes, la destruction et la mort aux États-Unis", a-t-il averti. Il a promis, en revanche, de rétablir l'ordre, la sécurité et la tranquillité. En suivant son approche habituelle, Trump présente les immigrants comme la cause fondamentale de l'activité criminelle, mettant en avant leur supposée connexion à des prisons vides et des manifestations inexistantes aux États-Unis.

En référence à sa campagne en cours pour l'élection du 5 novembre, Trump a exprimé sa frustration face aux récentes accusations. "J'aime ce pays... Je n'avais pas à faire campagne, mais j'ai été chargé plus de fois qu'Al Capone", a-t-il déclaré, en se comparant au célèbre gangster Al Capone (1899-1947). Cependant, Capone a été inculpé six fois pendant son règne - plus que le nombre que Trump a mentionné.

Trump s'en prend à la "campagne de diffamation politique"

CNN a rapporté des documents publics indiquant que Capone avait été poursuivi six fois. Trump lui-même a fait face à quatre chefs d'accusation criminels au cours des 18 derniers mois : en Géorgie et à Washington pour ses tentatives d'influencer les résultats de l'élection de 2020, en Floride pour le déplacement de documents gouvernementaux secrets et à New York pour la dissimulation de paiements pour des rapports confidentiels. En mai, il a été reconnu coupable dans cette dernière affaire.

Malgré être un délinquant condamné, Trump nie toutes les allégations et qualifie toutes les enquêtes de tentative de nuire à sa campagne. Trump a commenté : "Si mes parents me regardaient d'en haut, ils se demanderaient : 'Qu'est-il arrivé à cet homme si bien ?'"

La convention du Parti démocrate a commencé à Chicago lundi, avec Harris sous les projecteurs - le principal rival de Trump. En réponse, Trump et son colistier J.D. Vance présentent un programme contrasté, en visitant les États clés cruciaux où le résultat de l'élection est encore incertain. Les États clés sont essentiels - là, l'équilibre électoral entre les Républicains et les Démocrates est encore en jeu. Des événements supplémentaires sont prévus en Caroline du Nord, en Arizona, en Géorgie et au Nevada, entre autres.

