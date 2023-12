Trump affirme n'avoir jamais lu "Mein Kampf" et redouble d'ardeur dans sa rhétorique anti-immigrés

"C'est fou ce qui se passe. Ils ruinent notre pays. Et c'est vrai, ils détruisent le sang de notre pays. C'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre pays. Ils n'aiment pas que je dise cela", a déclaré M. Trump.

Et je n'ai jamais lu "Mein Kampf". Ils ont dit : 'Oh, Hitler a dit ça', mais d'une manière bien différente. D'une manière bien différente".

En réponse à des propos similaires tenus par M. Trump lors d'un rassemblement à Durham, dans le New Hampshire, le week-end dernier, à propos des immigrants qui "empoisonnent le sang de notre pays", la campagne de réélection du président Joe Biden a déclaré que M. Trump "reprenait les propos d'Adolf Hitler".

Le rassemblement de M. Trump a eu lieu quelques heures seulement après que la Cour suprême du Colorado l'a exclu du scrutin de l'État pour 2024, estimant qu'il n'était pas un candidat présidentiel éligible en raison de l'"interdiction d'insurrection" prévue par le 14e amendement. Cette décision, qui sera mise en suspens jusqu'au début de l'année prochaine dans l'attente d'un appel devant la Cour suprême des États-Unis, vient s'ajouter à la myriade de problèmes juridiques auxquels M. Trump sera confronté au cours de l'année électorale.

Bien que la campagne de M. Trump ait déclaré qu'elle "déposerait rapidement un recours devant la Cour suprême des États-Unis et une demande concomitante de suspension de cette décision profondément antidémocratique", M. Trump n'a pas mentionné la décision lors du rassemblement de mardi soir, qui marquait sa quatrième visite dans l'État ce mois-ci.

L'intensification de sa campagne témoigne de l'importance qu'il accorde à cet État, le premier à accueillir les caucus du GOP, où il jouit d'une forte avance dans les sondages. Mais c'est justement cet avantage qui pourrait le faire revenir : il tente de lutter contre tout sentiment de complaisance parmi ses partisans, ont déclaré ses conseillers à CNN, et de consolider son statut de favori avant les prochaines élections dans le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud.

Alors qu'il cherche à attirer les électeurs de sa base, les visites plus fréquentes de M. Trump dans les États où le vote est anticipé se sont accompagnées d'une rhétorique de plus en plus dure, notamment sur l'immigration, qui a suscité de vives critiques de la part des démocrates et de certains républicains.

Lors d'un autre rassemblement dans le New Hampshire le mois dernier, M. Trump a utilisé le mot "vermine" pour décrire ses rivaux politiques, suscitant une large condamnation, y compris de la part de M. Biden, qui a comparé ses commentaires à "un langage que l'on entendait dans l'Allemagne nazie".

Source: edition.cnn.com