Trump affirme à tort que chaque sondage indique sa victoire dans le débat.

Il a réussi cela en 2016 après ses débats contre Hillary Clinton. Il l'a refait en 2020 après avoir débattu avec Joe Biden. Et il a répété l'action mercredi, après avoir affronté la vice-présidente Kamala Harris la veille.

Il a publié sur les réseaux sociaux mercredi après-midi : "Chaque sondage indique que nous remportons la victoire, dans un cas, 92-8, alors pourquoi organiser un remake ?"

"Nous avons remporté le débat, selon chaque sondage - chaque sondage sans exception, je crois", a déclaré Trump aux reporters plus tard dans l'après-midi.

Vérification des faits : La déclaration de Trump est infondée. Jusqu'à jeudi matin, tous les principaux sondages scientifiques concernant le débat - ceux qui utilisent des méthodes d'échantillonnage aléatoire pour représenter de manière raisonnable l'opinion américaine - ont montré que Harris avait remporté la victoire. Les sondages où la plupart des participants ont déclaré que Trump avait remporté la victoire étaient des sondages non scientifiques - des questions ouvertes publiées en ligne - permettant à un nombre illimité de personnes de voter, indépendamment de leur âge ou de leur pays de résidence. Cela a abouti à des résultats sans signification en tant que mesure de l'opinion publique américaine.

Permettez-moi de vous présenter les résultats de trois sondages scientifiques concernant le débat menés par des sondeurs non partisans reconnus. Les deux premiers ont été publiés avant que Trump ne fasse ses déclarations mercredi concernant chaque sondage montrant une victoire pour lui.

Sondage CNN par SSRS (605 électeurs inscrits affirmant avoir regardé) : 63 % pensaient que Harris s'en était mieux sortie, tandis que 37 % soutenaient Trump.

Sondage YouGov (2 166 électeurs inscrits affirmant avoir regardé) : 54 % ont identifié Harris comme la gagnante du débat, 31 % ont sélectionné Trump et 14 % étaient indécis.

Sondage Léger pour le New York Post (1 002 adultes américains affirmant avoir regardé) : 50 % ont attribué la victoire à Harris, tandis que 29 % reconnaissaient Trump comme le vainqueur. 21 % restaient incertains ou indécis.

Les sondages sur le débat menés par un sondeur démocrate et un sondeur républicain ont également révélé que Harris était en tête.

Bien que les sondages scientifiques ne soient pas parfaits, il est clair que l'affirmation de Trump selon laquelle il a remporté la victoire "selon chaque sondage" est infondée.

Trump a fait référence à des sondages non vérifiés

Trump a suggéré sur les réseaux sociaux pendant le débat et lors d'une interview sur Fox News le lendemain qu'il se fiait, comme il l'avait fait lors des deux élections présidentielles précédentes, à des sondages non vérifiés pour étayer ses affirmations selon lesquelles les sondages indiquaient qu'il était le clair vainqueur du débat.

Trump a déclaré sur Fox que "chaque sondage de la nuit dernière me donnait une avance de 90-10" et "nous en avons un ici : 92-7". Voici un exemple de sondage montrant un tel avantage écrasant : un sondage en ligne non scientifique de Newsmax, une chaîne de télévision d'extrême droite qui a invité les téléspectateurs à visiter son site Web et à déclarer qui, selon eux, avait remporté le débat.

Ces sondages sont utilisés par les médias et les comptes de réseaux sociaux pour générer de l'engagement du public. Cela est acceptable. Cependant, l'inutilité des résultats de ces sondages en tant que mesure précise de l'opinion publique est évidente.

Les fans de Newsmax étaient plus familiarisés avec ce sondage que les autres personnes. Les individus pouvaient voter plusieurs fois s'ils possédaient plusieurs appareils connectés à Internet. Les gens pouvaient également voter indépendamment de leur âge ou de leur résidence dans un autre pays.

During the Fox interview, Trump also referenced an 80-20 lead he claimed to have at one point in a C-SPAN survey. C-SPAN is a neutral entity that broadcasts federal government proceedings. But its survey, too, was unverifiable; C-SPAN just posted an open-ended question on the social media platform X, formerly known as Twitter.

Supporters of either candidate, regardless of geographical location, could circulate the C-SPAN link to as many like-minded individuals as they wanted.

Les affirmations de Trump sur sa victoire lors du débat, telles que publiées sur les réseaux sociaux et lors d'interviews, étaient souvent basées sur des sondages non vérifiés. Malgré les affirmations répétées de Trump selon lesquelles il avait remporté chaque sondage, de nombreux sondages scientifiques ont montré que la vice-présidente Kamala Harris l'avait surpassé lors du débat.

