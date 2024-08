Trump accuse Harris du crash boursier

Qui ou quoi a déclenché le dernier revers aux bourses ? Pour Donald Trump, Kamala Harris est clairement à blâmer. Les investisseurs et les analystes ont une autre opinion.

Donald Trump ne rate jamais une occasion de critiquer vivement Kamala Harris et n'hésite pas à faire des déclarations audacieuses. Il a accusé son adversaire dans la course à la Maison Blanche de la baisse des cours en début de semaine.

Il n'a pas pris en compte le fait que les analystes, les traders, les investisseurs et les économistes attribuent la baisse des prix à une série d'autres causes : les craintes d'une récession aux États-Unis en raison des taux d'intérêt élevés, l'engouement autour de l'intelligence artificielle, les actions technologiques surchauffées, les craintes d'une guerre entre Israël et l'Iran, et le démantèlement de paris en actions massifs.

"Bien sûr, les prix baissent. Kamala est encore pire que le trompeur [Président] Joe [Biden]", a-t-il tonné sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. "Les marchés ne supporteront JAMAIS la radicale de gauche qui a détruit San Francisco et toute la Californie. Prochain étape : LA GRANDE DéPRESSION DE 2024 ! On ne peut pas jouer avec les marchés. KAMALA CRASH!!!"

Harris était procureur général de Californie, puis représentante de l'État au Sénat américain avant de devenir vice-présidente.

Il est intéressant de noter que les bourses américaines n'ont pas connu de krach hier malgré la diatribe de Trump. Au moment de son post, les marchés étaient considérablement à la baisse, mais à la clôture de la journée, l'indice phare Dow Jones n'avait perdu que 2,6 pour cent, et le Nasdaq, axé sur la technologie, avait perdu 3,4 pour cent. Ce sont des pertes importantes, mais ce ne sont pas des événements inhabituels sur les bourses. De plus, les bourses américaines ont connu des revers plus importants pendant le mandat de Trump - ce qui est également tout à fait normal.

Trump a mis en garde contre l'"ouragan" de Biden

La bourse japonaise a été la plus touchée lundi, avec une baisse de 12 pour cent. Ironie du sort, elle a rebondi de 10 pour cent aujourd'hui.

Trump s'intéresse aux bourses depuis de nombreuses années. Il les considère comme un reflet de la santé de l'économie. Pendant son mandat, il a vu les cours à la hausse comme le résultat de ses politiques et une expression de sa popularité. Cependant, il n'a pas pris la responsabilité des cours à la baisse.

Le fait que les bourses américaines aient augmenté ces derniers mois, Trump se l'attribue à lui-même. Les gains de prix montrent la confiance des marchés dans sa victoire à l'élection présidentielle de novembre.

Lorsque Trump était encore président et tweetaient, il mettait en garde contre l'implosion de la bourse après la victoire de Biden. À mesure que la date de l'élection approchait, la fréquence des scénarios apocalyptiques tweeté

Lire aussi: