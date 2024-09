Trump accuse Biden et Harris d'être responsables de l'incident du club de golf.

Dans la perspective de Trump, Biden et Harris sont ses "ennemis intérieurs" : Après une soi-disant tentative de nouvel assaut, l'ancien président Trump s'en prend à ses adversaires politiques Biden et Harris. Pour Trump, il est clair que leur discours a incité le suspect. Cependant, l'intention du suspect reste énigmatique.

Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle, accuse en partie le président américain Joe Biden et son vice-président Kamala Harris de la soi-disant tentative d'attaque contre lui. "Il a été influencé par le discours de Biden et Harris, et il a agi en conséquence", a déclaré Trump à Fox News Digital au sujet du suspect arrêté. " Leur discours incite les gens à tirer sur moi, alors que je suis celui qui sauvera le pays, et ils sont ceux qui le détruiront."

Après que des coups de feu aient été tirés sur le golf de Trump en Floride, des préoccupations concernant une augmentation de la violence politique ont émergé - et des déclarations comme celle de Trump pourraient aggraver cette inquiétude quelques semaines avant l'élection. Trump a qualifié Biden et Harris d'"ennemis intérieurs" et les a désignés comme "la principale menace". Peu de temps après, le septuagénaire a publié sur ses plateformes Truth Social et X : "À cause de ce discours extrémiste de gauche, les balles volent, et ça ne va qu'empirer !"

Un dimanche après-midi, les services secrets ont découvert le suspect armé, Ryan Wesley Routh, âgé de 58 ans, à plusieurs centaines de mètres de Trump, le candidat républicain à la présidence, dans les buissons près de la frontière de son golf à West Palm Beach. Les officiers ont ouvert le feu sur lui. L'homme aurait pris la fuite en voiture et a été arrêté peu après sur une autoroute voisine. Les motivations derrière l'incident restent inconnues.

Aujourd'hui, Routh a été inculpé devant un tribunal fédéral en Floride. Il est accusé de port d'arme par un condamné et de port d'arme avec numéro de série effacé, selon un document diffusé par plusieurs médias américains. D'autres chefs d'accusation pourraient encore être portés contre l'homme, selon CNN, citant un responsable de la loi familier de la situation.

Musk crée un remue-ménage

En juillet, une attaque contre Trump a eu lieu lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un événement de campagne dans l'État américain de Pennsylvanie. Le républicain a subi une blessure à l'oreille, et un visiteur a été tué. Les forces de sécurité ont abattu le tireur, dont l'intention derrière l'attaque reste incertaine.

L'incident a marqué un tournant dans la campagne. Les politiciens des deux côtés ont condamné toute violence politique. Biden et Harris ont également déclaré par la suite que la violence n'a pas sa place aux États-Unis. "Nous avons tous la responsabilité d'empêcher que cet incident ne conduise à plus de violence", a mis en garde Harris.

Le supporter de Trump, Elon Musk, a suscité la colère avec sa réaction sur X, qu'il a

