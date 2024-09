Trump a subi une perte substantielle d'environ quatre milliards de dollars dans la chute de Truth Social.

Les actions du groupe médias et technologie de Trump (DJT) ont chuté la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis leur fusion, devenant ainsi publiques au printemps.

La valeur de l'entreprise a perdu environ 74% depuis son pic à 66,22 dollars le 27 mars.

Cette forte baisse a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs, y compris Trump lui-même.

À son pic le 9 mai, les quelque 114,75 millions d'actions de Trump valaient impressionnants 6,2 milliards de dollars. Actuellement, leur valeur a chuté à environ 2 milliards de dollars.

Cette baisse significative a entraîné le retrait de Trump de l'indice Bloomberg des milliardaires, qui classe les 500 personnes les plus riches du monde.

Les experts ont régulièrement exprimé des préoccupations quant au prix astronomique de Trump Media, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise. Trump Media est actuellement en perte d'exploitation, génère peu de revenus et Truth Social, sa principale plateforme de médias sociaux, reste un petit joueur dans le monde des médias sociaux.

Selon Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management, si Trump Media n'avait pas de lien avec Trump, ses actions seraient probablement cotées à 1 dollar.

En avril, le milliardaire Barry Diller a exprimé cette opinion sur CNBC, qualifiant les investisseurs de Trump Media de "fous". En juin, le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, a fait écho à cela sur CNN, décrivant la valorisation de Trump Media comme "absurdement hors de la normale". Tanto Diller que Hoffman sont des donateurs démocrates influents.

Outre les difficultés financières de Trump Media, les analystes estiment qu'il peut y avoir d'autres facteurs contribuant à la baisse de son cours de bourse.

Tuttle suggère que la course serrée récente entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris dans certains sondages pourrait être un facteur important. En effet, depuis que le président Joe Biden a endorsed Harris le 21 juillet, Trump Media a perdu environ la moitié de sa valeur de marché.

"Cette action est entièrement un jeu de Trump qui se fait élire", a noté Tuttle. "Si Trump gagne, cette entreprise pourrait être viable. Mais s'il perd, je ne suis pas sûr que cela soit une entreprise viable."

Trump Media a refusé de commenter la demande de CNN d'obtenir une déclaration.

Malgré ces défis, Trump Media dispose encore de plus de 300 millions de dollars en réserves de liquidités, qu'elle pourrait utiliser pour des acquisitions et des dépenses opérationnelles.

Trump Media a rapporté un chiffre d'affaires de seulement 837 000 dollars pour le dernier trimestre, mais elle est également en train d'établir un service de streaming ciblant les conservateurs. En août, Trump Media a lancé Truth+, une plateforme de streaming TV sur iOS, Android et différentes versions de Truth Social.

Cependant, un problème imminent pour Trump Media est l'expiration prochaine de sa période de verrouillage.

Cette restriction, qui empêche Trump et les autres personnes à l'intérieur de vendre leurs actions, doit expirer le 20 septembre, selon les dépositions. Une fois levée, les personnes à l'intérieur seront libres de vendre leurs actions si elles le souhaitent.

Les experts ont laissé entendre qu'il serait extrêmement difficile pour Trump, en tant que principal actionnaire, de vendre ses actions sans nuire au cours de l'action de l'entreprise.

La performance de Trump Media en bourse pourrait changer, surtout après le débat très médiatisé de Trump avec Harris mardi.

Néanmoins, Tuttle conseille aux investisseurs de s'approcher de cette action avec prudence et de se concentrer sur ses aspects fondamentaux.

"Je suis un fervent partisan de la séparation de la politique et des affaires", a déclaré Tuttle. "Si vous retenez cette action pour des raisons personnelles parce que vous êtes un fan de Trump, c'est de la bêtise. Vous investissez pour gagner de l'argent."

