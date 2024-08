Trump a l'intention d'intégrer Musk dans son cabinet - suggestion de Red Pencil pour E-AutosDonald

Trump, le candidat à la présidence américaine au verbe haut, estime beaucoup le magnat de la tech Elon Musk. Il envisage même que Musk serve dans son ministère ou un rôle de conseiller, a déclaré le républicain. Toutefois, Musk pourrait ne pas partager l'avis de Trump sur les voitures électriques.

Trump envisage de faire appel à Musk en tant que membre du cabinet ou conseiller tout en mettant en doute la nécessité des déductions fiscales pour les véhicules électriques. Dans une interview avec Reuters, Trump a loué Musk, déclarant : "Il est vraiment futé. S'il voulait le faire, je le ferais certainement. Il est brillant." Musk a apporté son soutien à Trump en tant que président américain ces dernières semaines. Tesla n'a pas encore commenté la question.

Musk est un fervent supporter de Trump, selon le "Wall Street Journal", qui prévoit de verser 45 millions de dollars (environ 41 millions d'euros) chaque mois au fonds de campagne de Trump. Toutefois, Musk a démenti cette affirmation, la qualifiant de "ridicule". Dans un tweet, le milliardaire a confirmé son soutien à Trump.

De plus, si Trump est réélu, il pourrait supprimer la réduction fiscale de 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques, ce qui affecterait également Tesla. "Les incitations et les réductions fiscales ne sont généralement pas une bonne idée", a déclaré Trump dans un communiqué. Trump est un défenseur fervent des voitures électriques, mais il défend également les voitures à essence et hybrides. Malgré son amour pour les voitures électriques, il estime que le marché pour elles est relativement faible en raison des contraintes de coût et d'autonomie.

Trump prévoit également d'assouplir les mesures réglementaires mises en place par l'administration Biden pour stimuler la production de véhicules électriques et hybrides. Il a également annoncé son intention d'augmenter les difficultés pour les véhicules fabriqués au Mexique et exportés vers le marché américain en imposant de nouveaux droits de douane. Toutes les principales marques allemandes, dont Volkswagen, Mercedes et BMW, fabriquent des véhicules au Mexique.

Tesla a initialement proposé d'établir une usine au Mexique. Toutefois, en fin juillet, Musk a annoncé qu'il prendrait une décision sur la construction d'une usine aux États-Unis après l'élection. "Trump a mentionné qu'il imposerait des droits de douane plus élevés sur les voitures fabriquées au Mexique", a expliqué Musk. "Il n'est donc pas judicieux d'investir lourdement au Mexique. J'observerai comment l'échiquier politique évolue."

