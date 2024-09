Trump a lancé des menaces contre John Deere, poursuivant son modèle de tentative d'intimidation d'une entreprise américaine emblématique.

Trump, plus que tout autre président américain récent, a directement affronté des entreprises américaines individuelles, les menaçant de tout, des boycotts et des contrats fédéraux annulés aux tarifs prohibitifs.

Deere, le fabricant d'équipements agricoles centenaire, s'est récemment retrouvé dans le collimateur de Trump.

L'ancien président a menacé lundi d'employer sa tactique préférée - des tarifs colossaux - contre Deere si la société choisissait de déplacer certaines de ses productions du Midwest vers le Mexique.

Les spécialistes mettent en garde contre un tel mouvement qui pourrait nuire aux agriculteurs américains, bénéficier aux fabricants chinois et potentiellement violer l'accord commercial phare de Trump. Sur un plan plus large, la attaque contre Deere est représentative d'un modèle de Trump intimidant les entreprises quand cela sert ses intérêts.

Cela sert d'histoire édifiante pour les PDG au cas où Trump retournerait à la Maison Blanche, mettant en évidence le désordre et l'incertitude qu'ils pourraient affronter.

"Trump s'avère être anti-capitaliste", a déclaré Bill George, ancien PDG de Medtronic, lors d'un appel avec CNN. "Il est incorrect de cibler des entreprises. Ce ne sont pas des entreprises malveillantes. Elles n'ont pas produit de produit dangereux ou violé la loi américaine."

'Ennemi public numéro un'

Même avant d'atteindre la Maison Blanche, Trump a attaqué sans relâche des entreprises individuelles pendant sa campagne.

En février 2016, lors de sa campagne présidentielle, Trump a appelé à un boycott contre Apple jusqu'à ce que la société aide le FBI à accéder à l'iPhone de l'un des tireurs de San Bernardino (Apple n'a finalement pas coopéré, mais le FBI a affirmé avoir réussi à accéder au téléphone).

Trump a répété ses critiques contre Amazon, y compris une incidente en 2018 qui a ébranlé les actionnaires, où il a affirmé que la société fraudait le service postal américain.

Trump a attaqué Boeing sur le coût du Air Force One, menacé General Motors sur ses plans de production, disparu Nordstrom pour avoir cessé de vendre la ligne de sa fille, et fustigé Merck après le départ de son PDG, Ken Frazier, d'un comité consultatif présidentiel en protestation contre les commentaires de Trump sur une manifestation suprémaciste blanche à Charlottesville, en Virginie.

Plus récemment, les actions de Meta Platforms ont perdu des milliards de dollars après que Trump a qualifié Facebook de "ennemi du peuple" sur CNBC. Et bien sûr, il y a eu les nombreuses attaques contre des médias individuels et leurs propriétaires corporatifs.

Vendredi dernier, Trump a menacé de poursuivre Google pour "ne diffuser que des histoires défavorables sur Donald J. Trump".

Les attaques 'inusuelles' de Trump

Julian Zelizer, analyste politique de CNN et professeur d'histoire et d'affaires publiques à l'Université Princeton, a reconnu que les présidents ont parfois ciblé certaines industries causant des problèmes.

Par exemple, les présidents Harry Truman et John F. Kennedy ont combattu l'industrie sidérurgique. Et le président Theodore Roosevelt a pris pour cible les entreprises qu'il croyait corrompre le système.

"Cependant, une approche ciblée comme celle-ci est très inhabituelle de nos jours", a déclaré Zelizer.

La stratégie de Trump consistant à cibler des entreprises peut perturber les marchés et créer un climat défavorable pour les entreprises, a déclaré Zelizer.

"Cela peut encourager des incitations dangereuses pour que les politiciens prennent des décisions corrompues pour des raisons politiques plutôt que économiques", a ajouté Zelizer, soulignant que les tactiques de Trump sont en contradiction avec les principes conservateurs.

'Folies' définies

Trump a suscité la confusion en menaçant d'imposer des tarifs de 200 % sur Deere si la société poursuivait ses plans de licenciement de travailleurs dans le Midwest et de transfert de certaines productions au Mexique d'ici la fin de 2026.

"I'm giving John Deere a heads up right now, if you go ahead with that, we'll impose a 200% tariff on everything you want to sell to the United States", a déclaré Trump lors d'une table ronde avec les agriculteurs dans l'ouest de la Pennsylvanie, affirmant que Deere nuisait aux agriculteurs et aux fabricants aux États-Unis.

Cependant, George, maintenant fellow exécutif à l'Université Harvard, a mis en garde contre le fait que des tarifs de 200 % sur Deere se retourneraient contre les consommateurs mêmes que Trump prétend protéger.

"Cela augmentera les prix pour les agriculteurs américains. Ces tarifs seront répercutés sur les agriculteurs", a-t-il déclaré. "John Deere est une entreprise fantastique. C'est un trésor américain. Et les tarifs ne renforceront pas les entreprises américaines, mais les affaibliront."

Christine McDaniel, un haut responsable du commerce sous l'ancien président George W. Bush, a déclaré à CNN que si Deere se conformait à la menace de tarifs de Trump en abandonnant ses plans de transfert de production au Mexique, cela rendrait l'entreprise moins compétitive sur le plan mondial.

"Cela entraînerait finalement moins de ventes, moins de revenus, moins de croissance et moins d'emploi pour John Deere", a déclaré McDaniel, maintenant fellow de recherche seniors au George Mason University's Mercatus Center.

Le milliardaire Mark Cuban, qui a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour la présidence, a récemment déclaré à Fox News que la menace de Trump d'imposer des tarifs de 200 % sur John Deere ne faciliterait que la prise de parts de marché par les entreprises chinoises.

"That's the definition of insanity", a déclaré Cuban.

Violant l'accord commercial de Trump

Le conseil éditorial du Wall Street Journal a critiqué Trump pour son attaque contre Deere.

"Difficile à croire, mais Donald Trump donne aux entreprises américaines une raison de penser que Kamala Harris pourrait être meilleure pour leurs affaires", a écrit le Journal dans un éditorial publié plus tôt cette semaine intitulé "A Deere in Trump's political cross hairs". "Ce que Trump ne comprend pas, c'est que les fabricants américains concurrencent sur les marchés mondiaux."

Non seulement ils concurrencent sur les marchés mondiaux, mais ils opèrent dans le cadre d'un accord de libre-échange en Amérique du Nord. Trump lui-même a campagne pour remplacer l'ALENA et a signé l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) en 2020.

Pourtant, plusieurs experts ont déclaré à CNN que l'imposition de tarifs de 200 % sur Deere serait manifestement en violation de l'USMCA.

McDaniel a soulevé le fait que, conformément à l'ALENA, les États-Unis ont convenu d'une structure de tarifs douaniers, ce qui implique un taux de 0 % pour les machines agricoles, un produit clé fabriqué par Deere. Cependant, il convient de noter que, théoriquement, le président des États-Unis dispose de l'autorité pour considérer certains imports du Mexique comme une menace pour la sécurité nationale et imposer des tarifs en vertu de la section 232.

'Restez fidèles à vos principes'

Mary Lovely, fellow senior au Peterson Institute for International Economics, exprime son inquiétude quant aux menaces de tarifs potentiels contre des entreprises individuelles, qui pourraient établir un précédent néfaste.

"Cela équivaudrait effectivement à une prise de contrôle gouvernementale de l'entreprise, dictant comment elles utilisent leur capital", a commenté Lovely à CNN lors d'une conversation téléphonique. "Cela va à l'encontre des principes fondamentaux de ce que nous considérons comme le capitalisme américain."

Les dirigeants d'entreprise pourraient rencontrer des vents contraires s'ils gagnent l'élection en novembre, avec des tweets en majuscules (ou Vérités?) faisant plonger les cours de Bourse et perturbant leurs plans stratégiques.

George, ancien responsable de Medtronic, encourage les PDG à ne pas céder à la pression.

"Defendez ce qui est le mieux pour votre entreprise. Ne vous laissez pas intimider."

La menace du ancien président envers Deere pourrait potentiellement perturber ses plans de production, car Trump a précédemment pris pour cible d'autres entreprises comme Apple, Amazon et Boeing avec des boycotts, des critiques et des tarifs.

Si Trump est réélu, les entreprises pourraient faire face à des défis en raison de tweets ou d'actions imprévisibles, et les PDG doivent rester fermes dans leurs décisions pour éviter d'être intimidés.

