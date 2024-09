Trump a fait la déclaration: "Seuls les présidents importants finissent par être tués".

Dans sa première apparition publique après une tentative d'assassinat supposée, le candidat républicain à la présidence Donald Trump s'est exprimé au Michigan, se présentant comme un protecteur de l'industrie automobile et réitérant ses propositions de tarifs. Selon Trump, ces tarifs sont directement liés à l'incident survenu sur son terrain de golf en Floride. Il a médité, "Alors vous vous demandez pourquoi on me tire dessus ? Seuls les grands présidents font face à de telles attaques."

Lors de l'événement, Trump s'est projeté en champion de l'industrie automobile américaine. Il a mis en garde, "Si je ne gagne pas le 5 novembre, il n'y aura plus aucun emploi dans l'automobile." Flint, connue pour son rôle prépondérant dans l'industrie, était autrefois le foyer de nombreux usines qui ont dû fermer.

Conversation Amicale avec Harris

Dans une course serrée pour la Maison Blanche, Trump et la candidate démocrate Kamala Harris sont nez à nez. Mardi, Harris a contacté Trump, exprimant son soulagement face à la résolution paisible de la tentative d'assassinat présumée. La Maison Blanche a confirmé que la conversation entre les deux était cordiale et brève.

Harris, s'exprimant lors d'un événement en Pennsylvanie, a exprimé sa préoccupation pour la santé de Trump. "Je voulais savoir s'il allait bien. Je lui ai dit ce que j'ai toujours dit publiquement : il n'y a pas de place pour la violence politique dans notre pays", a déclaré Harris lors de son interaction avec l'Association nationale des journalistes noirs (ANJB). Tout comme le Michigan, la Pennsylvanie est l'un des États "flottants" très disputés pour l'élection à venir. Les sondages prédisent un résultat serré lors de l'élection.

Enquête sur la "Tentative d'Assassinat"

À la suite de la tentative d'assassinat, Trump a accusé Harris et le président Joe Biden d'encourager la violence contre lui par leurs propos. Connu pour ses déclarations incendiaires, Trump a également joué un rôle important dans l'échauffement du discours politique. Biden et Harris avaient précédemment exprimé leur soulagement que Trump soit indemne lors de l'incident.

Un homme a été arrêté en Floride, s'étant positionné avec un fusil à proximité du terrain de golf de Trump à West Palm Beach. Les conclusions de l'enquête suggèrent que l'homme se trouvait à environ 600 mètres de Trump. Aucun coup de feu n'a été tiré, ce qui amène les enquêteurs à suspecter une "tentative de meurtre".

Au cours de la conversation cordiale et brève entre Trump et Harris concernant la tentative d'assassinat supposée, Harris a exprimé sa préoccupation pour la santé de Trump et a mentionné, "Je lui ai dit ce que j'ai toujours dit publiquement : il n'y a pas de place pour la violence politique dans notre pays". Plus tard, lors d'un événement, Trump, réfléchissant à l'incident, a déclaré, "Je ne vais pas laisser quelques radicaux m'empêcher de faire mon travail, protéger les travailleurs et les industries américaines."

