- Trump a affirmé son droit à: discuter d'une éventuelle fraude électorale dans une interview

Les allégations contre Donald Trump pour fraude électorale sont graves : Des murmures de coups de fil aux officiels électoraux, des interférences avec le vote par correspondance et des instructions données au département de la Justice d'interférer dans l'élection sont toutes des accusations sérieuses dans de nombreuses procédures légales. Récemment, Trump a abordé ces allégations lors d'une interview sur Fox News, s'en servant pour booster sa popularité. Ses propos ont laissé de nombreux gens perplexes.

Initialement, Trump voulait discuter de son soutien électoral lors de son entretien avec Mark Levin dans son émission "Life, Liberty and Levin". Il a vanté ses chiffres de sondage, déclarant : "C'est bizarre que mes chiffres explosent dans les sondages. Ça ne s'est jamais produit auparavant". Il a ensuite fanfaronné : "On vous accuse de truquer l'élection - ce que vous avez parfaitement le droit de faire - et votre taux d'approbation explose. C'est fou".

Les commentaires de Donald Trump laissent les experts juridiques stupéfaits

Les déclarations de Trump ont laissé les experts juridiques abasourdis. "Une transcription de cet entretien serait utile pour les recommandations de peine", a tweeté la professeure de droit Jennifer Taub en s'adressant au procureur district de Manhattan. "C'est appelé une confession", a noté un observateur.

Le choix précis des mots de Trump pourrait se retourner contre lui. Il a précédemment insisté sur le fait que ses nombreuses interventions dans le processus électoral étaient légales. Toutefois, lors de son interview sur Fox, il a explicitement utilisé le terme "truquer", qui implique une manipulation illégale dans le contexte des élections. "J'adore comment Trump utilise le terme 'truquer' et ouvre involontairement un dossier juridique contre lui-même", a déclaré l ancienne procureur fédéral Elizabeth de la Vega.

"Il n'y a pas de droit de 'truquer' les élections présidentielles", explique l'expert juridique Joyce Alene. "C'est la banalité du mal - Trump pense qu'il peut renverser la volonté des électeurs parce qu'il a perdu l'élection. Et il le refera", met-elle en garde. En effet, l'argument peut être retourné, note le représentant démocrate Ted Lieu. "Alors, vous croyez que le président Biden a le droit de truquer ? La vice-présidente Harris devrait-elle truquer de la même manière que vous avez tenté de le faire avec Mike Pence ? Êtes-vous vraiment si naïf ?"

Des charges de fraude électorale comme fraude électorale ?

De manière intéressante, Trump accuse Biden de la même chose. Ses commentaires lors de l'entretien étaient destinés à cibler Biden et Harris. "C'est la plus grande fraude électorale que nous ayons jamais vue", a déclaré Trump en faisant référence aux accusations portées contre lui. "Ça vient tous du département de la Justice et c'est contre mon adversaire politique - moi".

La raison de la nouvelle contre-attaque de Trump pourrait être une deuxième tentative du procureur spécial Jack Smith. Après que la Cour suprême a jugé en été que les présidents ont l'immunité pour les actes officiels, Smith a dû réviser ses charges contre Donald Trump pour fraude électorale. Il ne pouvait plus utiliser les tentatives d'interventions par le département de la Justice contre l'ancien président, car les directives données au procureur général font partie des responsabilités quotidiennes d'un président. Au lieu de cela, l'affaire repose maintenant plus sur les tentatives personnelles de Trump de manipuler l'élection au niveau de l'État aux États-Unis.

L'utilisation par Trump du terme "truquer" lors de son interview sur Fox News a suscité des préoccupations parmi les experts juridiques, renforçant potentiellement le dossier contre lui pour fraude électorale. Bien qu'il ait précédemment maintenu que ses interventions électorales étaient légales, l'admission explicite de "truquage" de Trump pourrait former une pièce maîtresse de preuve contre lui dans les procédures légales à venir.

